Fin dalle origini doveva essere elettrica: nel 1972, infatti, il concept era dotato di trazione a batteria. E anche Nicolas Hayek, mente visionaria e lungimirante, aveva considerato fin dall’inizio l’idea di una smart con questo tipo di trazione a zero emissioni e così, dal 2007, ogni generazione smart offre un’opzione completamente elettrica. Oggi smart si converte definitivamente alla trazione a batteria elettrica a zero emissioni. È il primo marchio automobilistico in assoluto a compiere questo passaggio definitivo e ‘senza ritorno’ dal motore a combustione interna alla sola trazione elettrica.

Design ‘fresco’ ed essenziale con passaruota voluminosi, molto pronunciati. Sbalzi corti, molti elementi personalizzabili: gli esterni di nuova generazione sono tipicamente smart. I fari completamente a Led integrati, disponibili a richiesta, e le mascherine del radiatore ridisegnate si riallacciano direttamente alle ultime showcar. Rinnovati anche gli interni con l’introduzione di nuovi scomparti portaoggetti: tutto si basa ora sul nuovo concetto di User Experience. Il guidatore può adesso consultare informazioni sullo stato della sua auto, ricaricare la batteria, trovare un parcheggio libero e farsi guidare fino là, organizzare il carico nel bagagliaio della sua smart, condividere l’auto con gli amici e la famiglia o ritrovare la sua smart senza fatica: tutto questo è offerto da smart EQ Control e dai ‘ready to’ services grazie ad alcune, semplici applicazioni mobili. L’interfaccia utente completamente rinnovata rende l’utilizzo dei servizi un gioco da ragazzi, facendo di ogni smart una vera auto connessa. Gli equipaggiamenti sono stati riorganizzati in una struttura semplificata al massimo, in tipico stile smart. Il modello è disponibile per il mercato italiano in quattro versioni di allestimento: pure, passion, pulse e prime. In più, per ogni versione è possibile scegliere uno dei tre pacchetti di equipaggiamenti disponibili: Advanced, Premium o Exclusive. Con un’autonomia che può arrivare fino a 159 km – ciclo NEDC – a seconda della versione (dalla fortwo alla fortwo cabrio passando per la forfour), smart vanta una coppia di 160 Nm disponibili ed una potenza di 60 kW/82 CV. Ai semafori, smart EQ fortwo coupé scatta in soli 4,8 secondi da 0 a 60km/h quasi senza far rumore: la batteria agli ioni di litio è fornita da Deutsche Accumotive, una società Daimler, ed è composta da tre moduli ad alto voltaggio e da un totale di 96 celle, anch’esse ad alto voltaggio, che raggiunge una capacità di di 17.6 kWh. Con il caricatore di bordo da 22 kW con funzione di ricarica rapida, disponibile a richiesta, anche per ricaricare i nuovi modelli dal 10 all’80% bastano meno di 40 minuti se le circostanze consentono di effettuare una ricarica trifase. Grazie alla cooperazione con Plugsurfing, il social network per ricaricare le auto elettriche, il cliente ora ha a disposizione praticamente qualsiasi stazione di ricarica. I prezzi partono da 25.000 euro per la fortwo, 25.649 per la versione a quattro posti forfour, per arrivare a 28.394 con la smart EQ fortwo cabrio.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram