Il Campidoglio sta valutando la possibilità di bloccare tutte le auto diesel, fino ad euro 6, per la giornata di martedì 14 gennaio. La decisione arriva a causa dei livelli inquinanti in città. Lo annuncia la stessa amministrazione in una nota, spiegando che una decisione finale non sarà presa prima di domani.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram