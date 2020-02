Proseguirà fino a lunedì lo stop al traffico dei mezzi più inquinanti a Vercelli, a causa del livello arancione indicato nel nuovo bollettino pubblicato oggi da Arpa Piemonte. Il blocco scattato lunedì scorso a Vercelli per i quattro giorni consecutivi di sforamenti delle concentrazioni di polveri sottili è quindi prorogato, e continuerà fino a lunedì 24 febbraio, quando sarà emesso un nuovo bollettino. Insieme con Vercelli ci sono altre cinque città fuorilegge, con l’allerta arancione: Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Asti, Tortona. Per altri quattro giorni non si potrà circolare in tutta Vercelli con i veicoli dagli Euro 4 diesel in giù non dotati di filtro antiparticolato, nella fascia oraria dalle 8,30 alle 18,30; stop anche ai mezzi diesel Euro 3, 2, 1 per il trasporto merci, che non potranno circolare il sabato e giorni festivi dalle 8,30 alle 12,30.

