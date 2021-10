ROMA – Birò lancia in edizione limitata la Birò O2: è il primo veicolo elettrico realizzato con l’80% di plastica riciclata, la più alta percentuale rispetto a qualsiasi altro veicolo sul mercato. Alle già note peculiarità del veicolo – due moto-ruote posteriori, 45 km/h di velocità (si guida dai 14 anni in poi con patentino) – oggi si aggiungono componenti strutturali resi evidenti dal colore verde e dalla colatura non uniforme della plastica stessa: la texture, infatti, crea sfumature uniche, ancora caratteristiche pronte a dare un’identità inedita alla vetturetta, a disposizione di privati e aziende.

L’obiettivo, dal punto di vista della Casa, è dare una nuova vita alla plastica già utilizzata: una modalità per inquinare meno, riusandolo per il progetto di mobilità che è in essere dal 2008 e altrimenti vedrebbe l’investimento di altre risorse. Un modo, inoltre, per catturare l’attenzione dei “green addicted” che scelgono Birò non solo per varcare la ztl senza pensieri. “Meno plastica sul pianeta e più aria pulita nelle nostre città”, dice l’azienda secondo quanto riporta una nota stampa.

Presentato per la prima volta in occasione del Salone del Mobile 2019, in collaborazione con Mandalaki Studio e Rossana Orlandi, Birò ha proseguito lo sviluppo del modello arrivando tra i finalisti del concorso internazionale PRAE (Plastic Recycling Award Europe). Non solo. Birò O2 oggi è entrata a pieno titolo tra i prodotti consigliati da Legambiente, tanto che una percentuale del ricavato dalla vendita sarà devoluto al sostegno della campagna Change Climate Change dell’associazione.

“I mezzi di mobilità elettrica rappresentano il futuro degli spostamenti quotidiani, in un’ottica di miglioramento degli stili di vita e di riduzione del nostro impatto sull’ambiente – dichiara il direttore generale di Legambiente, Giorgio Zampetti –. Questo progetto fa due volte bene al clima, poiché va a sostenere anche la campagna di Legambiente Change Climate Change che, attraverso iniziative d’informazione, mobilitazioni, momenti formativi con le scuole e i più giovani, piccole e grandi azioni concrete che coinvolgono la cittadinanza tutta, si pone l’obiettivo d’invertire gli effetti del cambiamento climatico”.

Biro O2 sarà realizzato in 100 pezzi nella versione Big con Pack Limited Edition e batteria fissa per un’autonomia di 100 km. Tramite la nuova app Birò share, inoltre, il veicolo potrà essere condiviso con altri due guidatori senza il passaggio della chiave: si gestisce dallo smartphone, direttamente, l’apertura, la chiusura e l’avviamento del mezzo.

Birò O2 è disponibile in pre-ordine con prezzi da 13.990 euro. In concomitanza con il lancio, infine, il brand apre uno store su Roma: in via Pinciana 55. Il secondo in Italia, dopo il punto su Milano in via corso Garibaldi 64.

Fonte www.repubblica.it