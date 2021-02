ROMA – C’è tempo fino al 29 marzo per fare domanda all’Anas (Gruppo FS Italiane) di entrare a far parte del loro esercito che dovrà potenziare alcuni settori strategici legati alle tecnologie Smart road, risparmio energetico, mobilità elettrica lungo la rete e manutenzione: servono 20 ingegneri. Di questi tempi, una notizia…

Advertisements

“In particolare – spiegano all’Anas – il profilo Smart Road dovrà,

Advertisements

fra l’altro, espletare attività relative ai livelli di progettazione, curare gli studi di fattibilità e prefattibilità ed assicurare supporto specialistico nella progettazione dei nuovi sistemi Smart Road; svolgere gli adempimenti tecnico amministrativi propedeutici al finanziamento, all’appalto e all’esecuzione degli interventi; supportare il responsabile Smart Road nell’infrastrutture tecnologica delle rete e degli impianti per la connettività delle infrastrutture; espletare le attività di gestione ed organizzazione delle commesse con tecniche di project management; assicurare l’individuazione e l’implementazione di piattaforme abilitanti per lo sviluppo dell’infrastruttura fisica e di rete a supporto della Smart Road e assicurare l’infrastruttura tecnologica della rete e degli impianti per la connettività delle infrastrutture”.Le risorse verranno inserite con contratto a tempo indeterminato. Tra i requisiti essenziali è necessario aver maturato un’esperienza di almeno 5 anni nelle mansioni richieste.