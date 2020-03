Standard & Poors ha tagliato il giudizio sul merito di credito di Daimler e Bmw. Per la prima ha abbassato il rating a lungo termine da ‘A-‘ a ‘tripla B+’, mentre ha confermato il giudizio ‘A-2’ per il breve termine.

Quanto al Gruppo bavarese, il giudizio sul lungo termine è sceso da ‘A+’ ad ‘A’, mentre resta confermato ad ‘A-1’ il rating per il breve termine. Invariato il giudizio sul costruttore generalista Volkswagen, pari a ‘tripla B+’ per il lungo termine e ‘A-2’ per il breve, la cui prospettiva però è stata ridotta da ‘stabile’ a ‘negativa’.

Secondo l’Agenzia di rating l’emergenza Coronavirus ha “scatenato un rapido declino nella domanda di auto e prevediamo un calo delle vendite che porterà forti pressioni sui costruttori”. Tutti e 3 i Gruppi tedeschi hanno annunciato un taglio alla produzione, ricordano gli analisti di S&P, che si aspettano un “contraccolpo” per i ricavi e la generazione di cassa nel 2020, prima che si ristabiliscano le condizioni di mercato il prossimo anno.



