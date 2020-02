Nuova partnership tra Sparco e Martini Racing. Al centro dell’accordo, il lancio di una serie di prodotti che per la prima volta rivisitano in chiave moderna l’epopea di Martini Racing nel motorsport, sulle strade di tutto il mondo: dalla tuta ai caschi e ai sedili racing e performance che verranno declinati anche in una versione da ufficio, il mito dei rally di fine XX secolo riprende vita. Il battesimo di questo rinnovato sodalizio è stato a Torino, capitale italiana dell’auto e culla dei due brand internazionali, in occasione di Automotoretrò, rassegna torinese dedicata al motorismo storico, in programma fino a domenica presso il Lingotto Fiere. A svelare al pubblico la nuova collezione heritage 2020 sarà Miki Biasion, campione del mondo rally nel 1988 e 1989, durante un cocktail party a base di Martini Fiero domani alle 15 presso lo stand Sparco.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram