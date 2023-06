Ultime nate e prossime a debuttare all’interno della leggendaria gamma delle Modern Classics by Triumph Motorcycles, la Speed 400 affianca le roadster dallo stile contemporaneo Speed Twin 900 e 1200, mentre la Scrambler 400 X trae ispirazione per il suo design muscoloso dalle sorelle maggiori Scrambler 900 e 1200, il cui pedigree offroad affonda le sue radici fino agli anni ’50, l’epoca che diete vita alle prime Scrambler prodotte su larga scala.

Si tratta di progetti completamente nuovi e sviluppati intorno ad un nuovo powertrain, al cui centro pulsa il nuovo e brillante motore monocilindrico di innovativa concezione.

L’obiettivo per entrambi i modelli e’ offrire, ad un prezzo interessante, un pacchetto di classe superiore, rispetto all’attuale offerta di mercato di pari cilindrata, in termini di qualità complessiva, performance su strada e divertimento in sella.

L’attenzione allo stile e alla cura costruttiva è tipicamente Triumph, cosi come ispirati ai modelli di cilindrata superiore sono i contenuti tecnologici e il livello di equipaggiamento standard. Al contempo, con un occhio di riguardo ai giovani e alla futura generazione di motociclisti Triumph, gli intervalli di manutenzione prolungati concorrono ad aumentare l’elevata accessibilità delle due nuove 400.

Design derivato dallo stile inimitabile dalle sorelle maggiori

Concepite e disegnate ad Hinckley, HeadQuarter di Triumph in UK, entrambe le nuove Modern Classics 2024 sono state sviluppate partendo da un obiettivo chiaro ed ambizioso: riportare l’acclamata e riconosciuta leadership del costruttore britannico nel campo della qualità costruttiva, dello stile e della cura per ogni dettaglio all’interno di un segmento altamente competitivo a livello di prezzo.

Il risultato va oltre le aspettative. Infatti le nuove 400 risultano immediatamente coerenti con il design senza tempo delle altre Triumph della famiglia. Silhouette complessiva, presenza del veicolo e degli organi meccanici, impatto del serbatoio scavato e profilato, dettagli di elevato appeal: tutto richiama il carisma delle moto di cilindrata superiore.

Alcuni componenti richiamano esplicitamente la tradizione, come le finiture del motore, della testata o del terminale di scarico, mentre sono più contemporanei le grafiche e le colorazioni, la tecnologia inserita in modo discreto, il sistema di raffreddamento e i componenti della ciclistica. Il risultato è quel mix di eleganza e sportività che identifica il DNA Triumph Motorcycles in tutti i modelli del resto della gamma.

L’impeccabile qualità delle finiture è riscontrabile anche nella verniciatura a polvere nera del motore, elegante e discrete, mentre spiccano i dettagli dorati degli steli forcella e la cura applicata alle verniciature e al badge Triumph che dona un ulteriore tocco decorativo. Le livree scelte per la Speed 400 (foto sopra) sono in duplice tonalità, dotate di grafiche Triumph sul serbatoio, per riflettere l’attitudine da roadster dinamica che la caratterizza: i colori disponibili sono Carnival Red, Caspian Blue e Phantom Black.



La personalita’ all-road della Scrambler 400 X (foto sopra) si riflette in alcune dotazioni aggiuntive e pratiche, come le protezioni riservate al faro anteriore e al radiatore, i paramani e un parafango anteriore maggiorato.

La Scrambler 400 X sara’ disponibile in 3 varianti cromatiche, grintose ed eleganti: Matt Khaki Green & Fusion White, Carnival Red & Phantom Black, oppure Phantom Black & Silver Ice.

La nuova motorizzazione Tr-SerieS

Battezzato in questo modo per celebrare l’appartenenza alla lunga tradizione Triumph ‘Trophy’, le cui radici risalgono addirittura ai motori monocilindrici in voga nelle competizioni sin dall’inizio del Ventesimo secolo, come ad esempio nel caso della Six Days Trial, il motore è completamente nuovo: monocilindrico da 398 cc con raffreddamento a liquido, combina il tipico stile delle Modern Classics Triumph con contenuti tecnici e tecnologici allo stato dell’arte, per offrire prestazioni al vertice della categoria con una personalità brillante, reattiva e sempre ricca di coppia, esaltata dal coinvolgente sound di scarico.

Gli aspetti tecnicamente più rilevanti includono una distribuzione DOHC a 4 valvole, e un albero motore ottimizzato e bilanciato per ridurre l’inerzia e facilitare la guida alle basse velocità. Le valvole sono azionate da bilancieri a dito dalla massa ridotta mentre il trattamento DLC che contribuisce a ridurre i valori di attrito innalzando la capacità del motore di prendere giri rapidamente, seppure sempre con elevata trattabilità. Il cambio è a 6 rapporti e consente innesti sempre fluidi, rapidi e morbidi.

Pronte per essere personalizzate

Sono disponibili più di 25 accessori originali per Speed 400 e Scrambler 400 X. Dallo stile al comfort, dal trasporto bagagli alla sicurezza, entrambe le moto possono essere accessoriate per soddisfare un’ampia gamma di esigenze personalizzate. Tutti gli accessori Triumph sono progettati e sviluppati insieme alle motociclette per garantire perfetta integrazione estetica e funzione, e sono coperti dalla stessa garanzia di due anni a chilometraggio illimitato.

Costi di mantenimento contenuti

Con prestazioni ai vertici della categoria, qualità impeccabile e bassi costi di gestione, queste entusiasmanti Modern Classics rappresentano anche un pacchetto

complessivo di grande valore e accessibilità per il cliente. Leadership di categoria anche dal punto di vista degli intervalli di manutenzione previsti: ogni 16.000 chilometri. Entrambi i modelli verranno commercializzati in India a partire dall’estate e saranno in vendita nei mercati occidentali dall’inizio del 2024, quando verranno annunciati i prezzi di vendita.