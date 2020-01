”La chiusura del traffico nelle grandi città è segno che il mercato chiede di essere già pronti per affrontare la sfida della mobilità del futuro. Groupe PSA, grazie alla propria strategia di transizione energetica, ha già oggi la risposta per vincere questa sfida e garantire a tutti il diritto alla mobilità”. Così Gaetano Thorel, direttore generale di Groupe PSA, in merito all’ennesimo stop alle auto giunto, questa volta, dal Comune di Milano attraverso la decisione del sindaco Giuseppe Sala di emanare un’ordinanza che vieta la circolazione dei veicoli a Milano durante la giornata di domenica prossima.

Groupe PSA Italia si pone in prima fila nella sfida della mobilità ecosostenibile proponendo una gamma di modelli ibridi plug che rientrano nel gruppo 1 (emissioni inferiori o uguali ai 60 g/km CO2) stabilito dal Ministero dei Trasporti e hanno diritto al massimo dell’Ecobonus erogato dallo Stato. Tra questi Citroën C5 Aircross Hybrid, DS7 Crossback e-Tense 4×4, Opel Grandland X Hybrid plug in, Peugeot 3008 hybrid & hybrid4 e Peugeot 508 Fastback e SW hybrid. Nell’ambito della mobilità green tra le soluzioni offerte dal gruppo che riunisce i marchi Peugeot, Citroen, DS e Opel anche i modelli full electric a zero emissioni. La gamma ‘green’ è composta in particolare da DS3 Crossback e-Tense, Peugeot e-208, Opel Corsa-e e Peugeot e-2008.

