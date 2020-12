Advertisements

L’amministratore delegato di Volvo Hakan Samuelsson ha invitato l’industria automobilistica a impegnarsi completamente e in modo netto per il passaggio ai veicoli elettrici, ritenendo che ciò accelererà sia la crescita della domanda dei clienti che lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica. L’ azienda svedese si è impegnata a offrire solo modelli ibridi plug-in o completamente elettrici entro il 2025 ea diventare un’azienda di soli veicoli elettrici a batteria entro i prossimi 20 anni. Parlando alla conferenza digitale del Financial Times, “Future of the Car”, Samuelsson ha affermato che è chiaro che le auto elettriche rappresentano il futuro e “più tieni in campo delle alternative, più lentamente andrà l’inevitabile transizione”. Ha aggiunto: “La pandemia ha aumentato la consapevolezza per l’industria automobilistica che bisogna cambiare”.Alla domanda se i consumatori siano pronti a passare ai veicoli elettrici, Samuelsson ha risposto: “Crediamo che sia un 50/50. Una volta che avrai le auto elettriche nello showroom, molte persone sceglieranno la nuova tecnologia “. Ha detto che prevede che il passaggio avverrà tanto rapidamente quanto il passaggio dai telefoni cellulari tradizionali agli smartphone: “E’ come un telefono 15 anni fa, quando ti sei chiesto: ne vuoi uno con i pulsanti o ne vuoi uno con un touchscreen?”Sebbene ci siano dubbi sul fatto che l’infrastruttura di ricarica sia pronta a supportare un passaggio completo ai veicoli elettrici, Samuelsson ha affermato: “Se non vendiamo auto elettriche, nessuno investirà nella ricarica, quindi abbiamo deciso che non possiamo farne una scusa e attendere che le stazioni di ricarica aumentino. Arriveranno e non credo che nessuno avrà problemi a caricare le proprie auto quando sarà il momento. Dal nostro punto di vista, l’industria automobilistica diventerà elettrica e più questo segnale sarà chiaro, più velocemente si avrà la transizione del sistema”.Il governo britannico sta pianificando di vietare la vendita di auto a combustione entro il 2030, con alcuni ibridi consentiti fino al 2035. Samuelsson ha affermato che vietare la vendita di veicoli con motore a combustione è un modo migliore per accelerare il passaggio rispetto all’offerta di sussidi. “Una volta che ti rendi conto che i motori a benzina e diesel non fanno parte del futuro, dici: ok, andiamo veloci nel nuovo mondo. In Volvo, questa è la nostra conclusione e l’azienda si impegnerà a fornire solo motori elettrici prima che chiunque lo richieda legalmente. Avremo ancora degli ibridi, ma non sarei sorpreso se iniziassimo a consegnare solo auto elettriche dal 2030”.