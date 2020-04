Suzuki è sinonimo di trazione integrale: una tradizione che dura da 50 anni. Attraverso cinque decenni di costante evoluzione, l’attuale AllGrip è stato in grado di adattarsi a diversi tipi di auto e ha raggiunto cinque segmenti (compatte, medie, fuoristrada, suv e crossover) e tutti i modelli Suzuki commercializzati a livello europeo: Swift, Ignis, Jimny, Vitara e S-Cross. Tutto ha inizio nell’ultima parte degli anni ’60, quando si è avuta la necessità di creare un suv piccolo, efficiente, semplice e leggero. Nel 1970 venne presentata la Suzuki LJ10 Jimny, che misurava meno di tre metri di lunghezza, pesava solo 600 kg, aveva 3 posti e aveva un motore a due tempi da 360 cm3 e 25 CV. Queste dimensioni, insieme a un sistema di trazione integrale, l’hanno reso un efficiente fuoristrada. Negli anni Ottanta poi il brand giapponese ha dato vita ad un altro modello pronto a diventare una vera e propria icona del marchio: la Vitara, svelata al Tokyo Motor Show del 1988. Questo modello visionario ha portato la trazione integrale a un nuovo tipo di auto, più confortevole, amichevole ed efficiente in città e su strada rispetto ai suv convenzionali.

La Suzuki Vitara ha la trazione integrale nei suoi geni e durante i suoi tre decenni di vita è rimasta fedele all’idea originale. Oggi è l’unico suv della sua categoria che ha un vero sistema di trazione integrale e offre un reale spirito 4×4.

Negli anni Ottanta (1981) arrivò anche la seconda generazione della Jimny, la SJ 410, con uno stile più attuale capace di strizzare l’occhio al mondo dell’export. Nel 1983 fu lanciata la SJ 413, già con un motore da 1,3 litri, cambio a 5 marce e interni migliorati che consolidarono la posizione del marchio in nuovi mercati. Questo modello iniziò a essere prodotto su licenza in Spagna dal 1985. Gli anni Novanta hanno visto poi la consacrazione della Vitara: oltre 3 milioni di unità di questa vettura sono state commercializzate in 190 paesi e cinque continenti.

Il 1998 è stato un anno molto importante per la gamma Suzuki 4×4, perché sono stati presentati due nuovi modelli: Grand Vitara e Jimny. Il primo ha portato un design più elegante e una maggiore capacità interna, mantenendo intatta la tradizione 4×4 di Suzuki con il suo telaio separato, trazione innestabile e sospensioni capaci. La terza generazione Jimny aveva sospensioni a molla e un sistema di trazione azionabile in movimento. Il design di successo di Jimny ha permesso di essere sul mercato per 20 anni, con lievi aggiornamenti, fino al 2018.

Suzuki ha perfezionato il concetto originale con la seconda generazione della Grand Vitara, lanciata nel 2005. Nel 2003 il brand ha innovato ancora una volta presentando una versione 4×4 del piccolo crossover Ignis. Nell’ultimo decennio poi nasce una nuova generazione della Vitara, che rimane fedele allo spirito originale e alla trazione integrale. C’è anche una nuova generazione di modelli del brand: la Jimny, la Ignis, la S-Cross e la Swift, che diventa l’unico modello a trazione integrale nel segmento B.

I sistemi di trazione 4×4 Suzuki sono raggruppati sotto il nome All Grip e tre varianti di questo sistema sono state create per adattarsi meglio a diversi stili di vita e tipi di auto.

Suzuki Ignis e Swift montano il sistema All Grip Auto semplice ed efficiente. Vitara e S-Cross dispongono del sistema All Grip Select, che consente di selezionare tramite un comando tra quattro programmi. E infine il sistema del suv Jimny vanta All Grip Pro con riduttore.

