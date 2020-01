Il piccolo samurai del fuori strada ha fatto segnare il tutto esaurito. Il protagonista del comunicato diramato questa mattina da Suzuki, è il piccolo e inarrestabile Jimny, il cui ultimo modello pare non sarà più possibile acquistare per tutto l’anno. “Suzuki annuncia – recita il breve comunicato – che per tutto l’anno solare in corso non sarà più possibile acquistare in Italia il suo iconico fuoristrada”. A sole poche settimane dall’inizio del 2020, l’intero lotto di esemplari di Jimny assegnato all’Italia per quest’anno è andato letteralmente esaurito, viste anche le forti richieste sin dal lancio della piccola grande fuoristrada che hanno evidentemente superato la capacità produttiva della casa giapponese, esaurendo in largo anticipo tutto il contingente previsto per il 2020. “Stante tale situazione – fanno sapere da Suzuki – non sarà pertanto più possibile effettuare alcun ordine della piccola e inarrestabile fuoristrada Suzuki presso la rete dei Concessionari”. Per chi avesse avuto in programma di investire sul piccolo 4×4, non resta quindi che aspettare un nuovo rifornimento di produzione del quale per il momento non è però dato sapere nulla di più.

