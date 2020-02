Per la seconda settimana consecutiva le Alpi piemontesi ospiteranno il Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour. Dopo la tappa di Bardonecchia, lo staff di Event’s Way e Radio Deejay – informa un comunicato – farà rotta verso Prato Nevoso (Cuneo), nel weekend del 22 e del 23 febbraio sul piazzale de La Conca. Qui sorgerà il Vertical Village, villaggio itinerante a ingresso libero e gratuito, che proporrà animazione, balli, degustazioni, prove gratuite di sci Elan e i test drive Suzuki.

L’appuntamento Suzuki permetterà di conoscere le qualità della tecnologia Suzuki HYBRID in abbinamento alla trazione integrale 4WD AllGrip durante i test drive, resi speciali sia dalla cornice naturale sia dalla tipologia dei percorsi. A Prato Nevoso, così come in ogni tappa della manifestazione, all’interno del villaggio sarà esposta la VITARA HYBRID e sarà messo a disposizione un parco mezzi ben assortito, che comprende esemplari di ciascun modello HYBRID AllGrip a catalogo. In prova ci saranno IGNIS HYBRID e SWIFT HYBRID, le uniche ibride sotto i quattro metri di lunghezza a essere dotate anche di trazione integrale. Il sistema AllGrip Auto trasferisce automaticamente coppia alle ruote posteriori appena quelle anteriori perdono aderenza, migliorando la motricità e la stabilità.

A Prato Nevoso si potranno testare poi VITARA HYBRID e S-CROSS HYBRID, che adottano invece la trazione integrale AllGrip Select. Questo schema esalta la versatilità dei due modelli e dà l’opportunità al pilota di scegliere tra quattro modalità di guida in base alla situazione da affrontare o allo stile di guida, per avere sempre il set-up ideale.

La tecnologia HYBRID di Hamamatsu fa della leggerezza e delle dimensioni compatte un elemento chiave. Il componente fondamentale è l’Integrated Starter Generator, che fa da alternatore, motorino di avviamento e motore elettrico ed è alimentato da batterie agli ioni di litio sistemate sotto i sedili anteriori, dove non sottraggono spazio utile all’abitacolo e al bagagliaio. Gli accumulatori immagazzinano l’energia recuperata dall’ISG nei rallentamenti e la restituiscono poi all’ISG quando questo deve avviare il motore termico o fornirgli una coppia supplementare ai bassi regimi. Oltre all’evento di Prato Nevoso, nel fine settimana del 22 e del 23 febbraio i modelli della gamma HYBRID potranno essere ammirati e provati anche in tutti i Concessionari italiani Suzuki.

