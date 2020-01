Dopo vari annunci, Suzuki ha presentato, in occasione del Motor Bike Expo 2020 (Verona 16/19 gennaio), la Katana Special in omaggio a quella da 750 cc del 1984.

Si tratta, per il momento, di una versione one-off, un esemplare unico, ma nulla nega che non possa diventare, in futuro, una serie limitata. Il nome scelto per la moto è Katana 7584, si legge “settecinqueottoquattro”, e rappresenta un chiaro riferimento al concept che ha dato origine a questa special. Lo spunto stilistico, infatti, risiede in una delle moto più innovative e stravolgenti mai lanciate sul mercato: la Katana 750 MY 1984. Una moto inconfondibile e caratterizzata dal faro anteriore a scomparsa, fino a quel momento visto solo sulle automobili più sportive e dalla particolare scelta cromatica ricca di dettagli color oro, blu e grigio mat.

La Katana 7584 ripropone fedelmente il quadro tecnico della Katana standard, già al top sia dal punto di vista meccanico sia ciclistico. Il motore è un’evoluzione di quello della celebre e GSX-R1000 K5, configurato per erogare i suoi 150 CV in modo fluido e progressivo sin dai bassi regimi. Il quattro cilindri in linea è inserito in un telaio in alluminio rigido e compatto che permette di disegnare le curve con precisione, ben supportato da un’ottima forcella upside-down KYB da 43 mm.

L’impianto frenante sfrutta pinze freno anteriori ad attacco radiale Brembo e un sistema antibloccaggio ABS Bosch. L’elettronica aiuta, inoltre, a gestire al meglio anche l’esuberanza del motore, grazie al controllo elettronico della trazione, e facilita l’avviamento e le partenze con i sistemi Suzuki Easy Start System e Low RPM Assist.

La gamma attuale

Il listino attuale Suzuki offre due possibilità: da una parte la Katana standard ad un prezzo di 13.690 euro disponibile nelle colorazioni grigio e nero; dall’altra la ricca versione JINDACHI, nome che identifica un pregevole tipo di spada giapponese a lama lunga, che viene proposta ad un prezzo di 14.290 euro. La Katana JINDACHI è dotata di un equipaggiamento unico che consiste di: scarico in titanio appositamente realizzato per la Katana dallo specialista Akrapovic, che dà un tocco più sportivo alla linea, consente un notevole risparmio di peso e regala un sound più pieno al motore; cupolino maggiorato che protegge meglio il busto del pilota in velocità e dà continuità alle linee del frontale; sella bicolore nera e rossa di pregevole fattura, impreziosita dal logo Katana stampato; adesivi per la carrozzeria, che sottolinea la sagoma filante delle sovrastrutture; adesivi per le ruote, che riprende il rosso degli altri particolari; adesivi protettivi carbon look che accentua la grinta della Katana; protezione per il serbatoio, sempre carbon look, che limita il rischio di graffi. Il valore dell’intero kit supera i 1.500 Euro e garantisce un vantaggio cliente di oltre 900 Euro.

