Si aprono le iscrizioni in casa Suzuki per il V-Strom Tour 2020, in programma dal 13 marzo a fine giugno.

L’iniziativa permetterà agli appassionati di provare gratuitamente la nuova Suzuki V-Strom 1050XT presso la rete dei concessionari Suzuki. Il Tour si articolerà su una cinquantina di appuntamenti che toccheranno tutto il territorio nazionale, isole maggiori comprese. Dopo le partecipazioni a EICMA e al Motor Bike Expo, la V-Strom 1050XT è pronta a debuttare su strada per tutti gli appassionati che vorranno provarla in prima persona. Le prove si concentreranno prevalentemente nei fine settimana e per coprire con il V-Strom Tour 2020 ogni parte d’Italia, Suzuki creerà due strutture, che si muoveranno lungo tutto il Paese, da Nord a Sud, facendo tappa ogni weekend in diverse località. In questo modo daranno al maggior numero possibile di appassionati l’occasione di salire in sella.

Venerdì 13 marzo Gambino Moto di Palermo aprirà la stagione, mentre il giorno successivo i test ride si svolgeranno presso Euromoto Gorini, a Brescia, e Saladino Moto, a Castelvetrano (TP). La Sicilia sarà di nuovo protagonista domenica 15, quando il Tour farà tappa presso il concessionario Pleiadi di Palermo, mentre in contemporanea altre prove si terranno da Duilio Moto, a Magreta (MO). Partecipare al V-Strom Tour 2020 è molto semplice. Per iscriversi è sufficiente collegarsi al sito www.suzukitour.it e registrarsi online, selezionando quindi la data e la località in cui si desidera fare il test ride. Per ogni appuntamento il sito fornisce l’indirizzo esatto del luogo da cui partono le prove e consente di verificare subito la disponibilità di una moto nelle diverse fasce orarie previste per le uscite in strada, che durante la mattina iniziano indicativamente alle 9 per riprendere nel pomeriggio alle 14, dopo una pausa pranzo. Ogni giro ha una durata prevista di 45 minuti circa e si svolge su strade aperte al traffico, dietro un apripista dell’organizzazione Suzuki.

