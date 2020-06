Telepass, società del gruppo Atlantia, acquisisce il 70% della startup Wash Out, specializzata nel lavaggio auto ecosostenibile, per “valorizzare la propria strategia ‘Safe & Clean’ volta a promuovere una nuova mobilità sicura e sostenibile”, attraverso “una piattaforma sempre più completa di servizi digitali per la mobilità”. Lo rendono noto le società in una nota. Con l’operazione di acquisizione, “Wash Out va a consolidare una crescita esponenziale che l’ha vista entrare nel recente passato in cinque città italiane (Milano, Torino, Firenze, Roma e Bologna) con il proprio servizio di lavaggio auto e moto ecologico a domicilio, creando un network di oltre 100 washer che nel 2019 hanno permesso all’azienda di superare la soglia dei 60.000 lavaggi effettuati”. Inoltre, negli ultimi mesi, Wash Out “ha gestito il lockdown – spiega la società – ampliando il proprio modello di business, introducendo un servizio di igienizzazione dei veicoli offerto a privati e a flotte aziendali” e inserendo nel team tre nuove figure nelle ultime settimane (tra cui un Chief Technology Officer e un Marketing Manager), portando a 19 le persone attualmente presenti nell’organico. Con l’acquisizione rimarrà nella società il co-founder della startup Christian Padovan, che continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato, e Boost Heroes, società di venture capital guidata da Fabio Cannavale.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram