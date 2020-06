Le richieste per la Tesla Model Y non sono così elevate come il previsto. Per questo Tesla ha appena aggiunto il suo nuovo crossover all’elenco dei modelli idonei per il suo programma di riferimento, un programma in base al quale i clienti Tesla esistenti vengono premiati ogni volta che indirizzano un nuovo acquirente verso il brand. Lo rivela il sito Carbuzz.com.

In particolare, il nuovo programma di ‘referral’ Tesla include premi che riguardano le Supercharger gratuite, pannelli solari e possibilità di vincere la Tesla Model Y e la nuovissima Roadster.

