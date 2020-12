Advertisements

ROMA – Il numero uno di Tesla, Elon Musk, non esclude alleanze con i produttori d’auto tradizionali. Lo ha detto in occasione del conferimento degli Axel Springer Awards a Berlino. “Non inizieremo sicuramente un procedimento di acquisizione ostile” ha detto Musk, ma se un concorrente dovesse trovare “una buona idea fondersi con Tesla, se ne potrebbe parlare” ha aggiunto.Teslaha raggiunto un valore di mercato che si aggira sui 550 miliardi, mentre VW è attualmente valutata intorno ai 78 miliardi, Daimler 60, e Bmw sui 44,5. Musk ha annunciato di voler trascorrere più tempo in Germania in vista dell’apertura dell’impianto di Gruenheide, nei pressi di Berlino, in estate e ha confermato la produzione di 500.000 auto elettriche all’anno con l’aiuto di 12.000 dipendenti.