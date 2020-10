ROMA – Tesla rilascerà la sua versione “Beta” per una “completa guida autonoma” ad alcuni clienti “esperti e attenti” la prossima settimana, ha dichiarato il ceo Elon Musk. Negli ultimi mesi, il manager ha parlato del lavoro di Tesla su “una significativa riscrittura del pilota automatico Tesla”. Ha anche anticipato la modifica principale all’Autopilot, che dovrebbe essere in grado di interpretare il suo ambiente in 4D anzichè in 2D dopo l’aggiornamento.

Musk aveva dichiarato ad agosto: “Il miglioramento del Fsd (Full Self-Driving) sarà un salto di qualità, una riscrittura architettonica fondamentale, non un aggiustamento incrementale. Sto testando personalmente la versione alpha sulla mia auto. Quasi a zero gli interventi di correzione nel tragitto tra casa e lavoro. Versione pubblica limitata in 6-10 settimane”. Un mese dopo, ha ritardato il lancio, ma ha detto che una “beta privata” sarebbe arrivata in “2-4 settimane”.

Ora il ceo si è rivolto a Twitter per annunciare che la versione limitata “beta privata” sarebbe stata rilasciata a pochi clienti selezionati la prossima settimana.

Nell’annuncio ha fatto esplicito riferimento al sistema di “Fsd” (Full Self-Driving), che vuol dire “guida completamente autonoma”: “La versione beta del Fsd limited”, scrive Musk, “verrà rilasciata martedì la prossima settimana, come promesso. In un primo momento, il tutto sarà limitato a un piccolo numero di persone che sono conducenti esperti e attenti”.

Fonte www.repubblica.it

