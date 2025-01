Renault 5 E-Tech Electric e Alpine A290 sono le regine d’Europa. Sono state infatti elette, insieme, Auto dell’anno 2025. Il risultato è stato annunciato l’altro ieri (10 gennaio) in occasione della cerimonia organizzata dalla giuria europea The Car of the Year al Salone dell’Auto di Bruxelles, in Belgio.

Il riconoscimento premia la strategia di elettrificazione e la qualità dei nuovi modelli dei brand Renault e Alpine, risultato del piano Renaulution. Unica in Europa, la piattaforma AmpR Small consente ai due veicoli di offrire un grande valore ai clienti lasciando alle singole Marche la libertà di esprimere il proprio posizionamento in termini di design, progettazione, tecnologie di bordo e customer experience.

Secondo titolo consecutivo per Renault

Dopo le prime votazioni a novembre scorso, Renault 5 E-Tech Electric, che aveva presentato la propria candidatura insieme ad Alpine A290, si era attestata tra i sette modelli finalisti con Alfa Romeo Junior, Citroën ë-C3 e C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster e Kia EV3.

Le due vincitrici sono state votate da 60 giornalisti del settore auto di 23 Paesi. Renault 5 E-Tech Electric e Alpine A290 hanno conquistato il primo posto con 353 punti. La nuova icona pop elettrica di Renault diventa così l’ottavo veicolo della Marca ad ottenere il prestigioso titolo di The Car of the Year, dopo Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scénic (1997), Megane (2003), Clio III (2006) e Scenic E-Tech Electric (2024).

<<È con grande orgoglio che tutti i team del Gruppo, della Marca Renault e di Ampere conquistano per il secondo anno consecutivo il prestigioso premio The Car of the Year – ha detto Fabrice Cambolive, CEO del brand Renault – Renault 5 E-Tech Electric rappresenta una vera svolta per l’Europa, rendendo i veicoli elettrici attrattivi e suscitando forti emozioni. È stata, inoltre, progettata per offrire un grande valore ai nostri clienti. Se c’è un’auto che ha il potenziale per trasformare il mercato elettrico, è proprio questa>>.

R5, per accelerare il processo di elettrificazione

Nel 2024, Renault reinventa R5 con una versione 100% elettrica, progettandola per diventare un acceleratore del processo di elettrificazione del mercato europeo. Grazie al design coup de cœur, ma anche all’esperienza intuitiva e piacevole che offre con le tecnologie elettriche e digitali, R5 rende attrattiva la mobilità elettrica.

Quest’anno sarà disponibile anche nella versione ingresso in gamma da 25.000 euro, prezzo da cui potranno essere detratti gli incentivi statali nei Paesi in cui sono previsti.

Prodotta nel nord della Francia presso il Centro Ampere ElectriCity, l’Auto dell’anno 2025 ha tutte le carte in regola per diventare la city car di riferimento della transizione elettrica.

Renault e mobilità sostenibile

Da oltre dodici anni, Renault si adopera per democratizzare la mobilità elettrica e renderla accessibile a tutti. Dopo aver commercializzato Megane e Scenic nel segmento C, la Marca amplia la gamma E-Tech Electric nel segmento B con Renault 5 e Renault 4, che sarà commercializzata quest’anno. Questi ultimi due modelli svolgono un ruolo fondamentale nel processo di diffusione dei veicoli elettrici rafforzando la posizione di Renault come leader della nuova era della mobilità sostenibile.