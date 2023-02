The Ice St.Moritz è l’attesissimo “Concorso internazionale d’Eleganza” in programma il 24 e 25 febbraio con lo sfondo pittoresco del lago ghiacciato di St. Moritz la bella città svizzera nell’Alta Engadina.

L’evento – atteso da tutta la community di appassionati e car-enthusiast – vedrà protagonista una raffinata selezione di auto d’epoca. Il tutto all’insegna della bellezza e dell’eleganza pensate per riunire driver, collezionisti e appassionati uniti dalla più pura e autentica passione automobilistica.

Evento Top of the World

Anche quest’anno, le montagne dell’Engadina saranno la cornice dell’evento ”top of the world” che offre ai suoi partecipanti l’emozione di guidare le proprie vetture sul palcoscenico più inedito: la pista innevata del lago che solitamente viene utilizzata per le corse dei cavalli. Un format, quello di The I.C.E. St. Moritz, che unisce staticità e dinamicità, sport e cultura. Caratteristiche che si riflettono anche nella locandina disegnata per l’edizione 2023, che segue la linea tracciata dalle precedenti, con una grafica moderna ed elegante che si rifà agli stilemi del periodo d’oro di St. Moritz degli anni ‘50 e ‘60, trasmettendone tutto il glamour e la grande vocazione sportiva. Un binomio diventato nel tempo un emblema della cittadina dell’Engadina e che l’ha resa nel tempo la meta prediletta del jet set internazionale.

La locandina di questa edizione svela inoltre un dettaglio molto importante: Richard Mille si conferma Title Sponsor 2023. Fondata nel 2001, Richard Mille si è presto affermato come uno dei protagonisti dell’industria orologiera di lusso grazie allo sviluppo di un’estetica architettonica unica e immediatamente riconoscibile, abbinata a un’innovazione senza pari, sia dal punto di vista tecnico che dello sviluppo e dell’utilizzo dei materiali.

Peter Harrison, CEO di Richard Mille, per l’area EMEA, ha dichiarato: <<Siamo orgogliosi di collaborare con The Ice St. Moritz e di diventarne il Title Sponsor. L’evento di quest’anno sarà sicuramente a dir poco straordinario, in quanto vedremo in azione alcune delle migliori auto d’epoca del mondo, che guideranno sul lago ghiacciato sullo sfondo dell’iconico scenario di St. Moritz>>.

Anche quest’anno il Villaggio di The Ice sarà un punto d’incontro con vari marchi del mondo automobilistico, glamour e fashion. Uno speciale ringraziamento va all’Automotive Partner, i Partner, gli Heritage Automotive Exhibitor (brand automobilistici del mondo classico), gli Exhibitor e gli Sponsor per la loro partecipazione e fiducia.