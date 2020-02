Destinazione Sanremo: i ‘The Jackal’, popolare content factory partenopea, salgono a bordo di GLB per raccontare, a modo loro, il Festival della Canzone Italiana. I ‘The Jackal’ hanno scelto la nuova GLB per accompagnarli nel viaggio che da Napoli li ha portati fino a Sanremo. Un itinerario raccontato attraverso tantissimi contenuti social che hanno messo a dura prova la pazienza dell’assistente vocale di bordo, elemento centrale dell’MBUX, l’innovativo sistema di infotainment della Stella.

Dalla consulenza sull’outfit alle previsioni meteo, passando per la ricerca di un buon ristorante: un susseguirsi di sketch che hanno animato l’ampio abitacolo di GLB. Tanto spazio, per offrire un palcoscenico alla content factory partenopea, sottolineando la vocazione naturale del mid-size suv della Casa di Stoccarda, ideale per il tempo libero e la famiglia. Equipaggiata con motori a quattro cilindri, dispositivi di assistenza alla guida e sistema di Infotainment MBUX, il nuovo GLB (lunghezza/larghezza/altezza: 4.634/1.834/1.658 millimetri) eredita tutti i punti di forza delle Mercedes di ultima generazione ed è disponibile in cinque versioni Executive, Business, Sport, Sport Plus e Premium, con prezzi a partire da 35.390 euro per la GLB 180 d Automatic Executive.

