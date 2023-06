È tutto pronto per The Ride, un viaggio di 700 km targato MBE (Motor Bike Expo) x Harley-Davidson che, dal 21 al 25 giugno, porterà la “Crew” di Motor Bike Expo nella capitale ungherese, dopo aver attraversato ben quattro stati diversi: Italia, Slovenia, Austria e infine Ungheria, dove il gruppo prenderà parte ai festeggiamenti per i 120 anni del leggendario marchio americano.

Durante il viaggio, i partecipanti saranno messi alla prova sulle loro Harley-Davidson, mentre attraverseranno panorami mozzafiato.

I partecipanti

Sarà un’indimenticabile esperienza “on the road” per il gruppo dei talent di “Harley-Davidson”, composto da appassionati di moto e personalità di spicco: Francesco Agnoletto, CEO di Motor Bike Expo in sella alla sua Harley-Davidson Electra Glide Ultra; Federico Agnoletto: Head of Communication di MBE con la Harley-Davidson Road Glide Special.

Alvise Rigo, attore veneziano, tra i protagonisti del nuovo film di Netflix diretto da Ferzan Özpetek “Nuovo Olimpo”… percorrerà il viaggio con una nuovissima Harley-Davidson Pan America Special; Fabrizio Croce, organizzatore di Eternal City Motorcycle Show di Roma viaggerà su Harley-Davidson ST Low Rider S; Marco Cappati Marketing Manager di Officine Zard su Harley-Davidson Street Glide.

Sarà parte del gruppo anche la redazione della rivista Lowride e non ultimo Max Biker: fondatore di Carbon Visionary che affronterà il viaggio su una speciale performance bagger H-D Road Glide. Special guest dagli Stati Uniti la digital creator Jess Lin che guiderà una HD Sport Glide. Satya Kraus e Cactus Raazi di Kraus Motor con le Harley-Davidson ST Low Rider S e Heritage Classic 114.

Un pool di aziende a supporto dei componenti della Crew

A supporto dei componenti della Crew è stato coinvolto un pool di aziende leader nel settore delle due ruote, che hanno messo a disposizione del viaggio le loro migliori soluzioni tecniche. In primis Harley-Davidson Italia che ha fornito le moto e ha accolto fin da subito con entusiasmo questo progetto. Tanti i brand protagonisti: dall’abbigliamento agli accessori per affrontare al meglio – e con stile – questa avventura. I caschi della Crew hanno il marchio Bell Helmets, grazie al distributore ALPA; il brand Interphone permetterà di comunicare durante il viaggio.

Anche lo stile vuole la sua parte ed i “rider” indosseranno occhiali da sole Oakley; l’abbigliamento tecnico da viaggio è messo a disposizione da The Rokker Company; l’apparel streetwear sarà curato da Volk Flannel le calzature dal top brand Stylmartin di Montebelluna (TV). Il tour avrà bisogno di spazi capienti e quindi entra in campo Sw-Motech con le sue borse specialistiche.

Zard Exhaust si occuperà degli impianti di scarico di tutte le moto. Il brand americano Kraus fornirà le sue raffinate “parti speciali”, Andreani Group fornirà le sospensioni.

Sarà fondamentale il supporto della Regione del Veneto che crede nell’iniziativa come opportunità per comunicare le bellezze dei territori veneti all’estero.

Lo stand di Motor Bike Expo a Budapest sarà il punto d’arrivo, dove i “bikers” e i brand potranno incontrare gli appassionati motociclisti e dare il via alla grande festa Harley-Davidson.

<<Quale migliore maniera di festeggiare il compleanno di Harley-Davidson se non con un viaggio in sella alle sue moto?>> ha detto Francesco Agnoletto CEO di Motor Bike Expo.

<<Racconteremo il nostro viaggio in ogni momento – ha proseguito Paola Somma, Head of Marketing and Sales di Motor Bike Expo – e vi faremo vivere l’esperienza attraverso i nostri canali e quelli dei componenti della Crew… Un’avventura che potrete vivere con noi a partire da mercoledì 21 giugno per festeggiare i 120 anni di storia di Harley-Davidson>>.

