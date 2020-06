L’annuncio ‘Vendesi Villa’ recita grosso modo così: ‘Prestigiosa residenza appena completata, oltre 1000 metri quadri, cinque camere da letto, otto bagni, garage per 40 macchine e vista su curva parabolica’. E’ quanto è accaduto questi giorni in California, nei pressi della prestigiosa località di Palm Springs, dove una proprietà all’interno del Thermal Club – una esclusiva iniziativa residenziale, interamente composta da appassionati di auto d’epoca e da corsa, con proprio autodromo di 1,9 km e 10 curve – è stata venduta per 3,25 milioni di dollari, qualcosa come 3,12 milioni di euro.

Il Thermal Club, spiega il magzine Autoevolution che h riferito dell notizi – è un vero paradiso per i collezionisti di auto e gli appassionati di velocità, e ne fanno parte Vip del mondo degli sport motoristici, uomini d’affari, imprenditori e banchieri non solo degli Stati Uniti, ma anche del Regno Unito, del Canada e del Kuwait. Come avviene per i Golf più esclusivi, anche per essere un membro del Thermal Club occorre pagare una quota d’ingresso piuttosto elevata – 85mila dollari quella famigliare, 200mila quella intestata ad un’azienda – a cui va aggiunto un abbonamento mensile di 1.200 dollari, che viene però ‘abbuonata’ se si acquista una villa all’interno del comprensorio. I prezzi, come evidenzia il rapporto di Autoevolution, sono piuttosto elevati, spaziando da 2,5 a 12 milioni di dollari. Il progetto del comprensorio prevede un massimo di 500 membri del club, suddivisi in 268 residenze.

Una volta soci del Thermal Club sia ottiene il libero accesso ai circuiti (oltre al principale ce ne sono altri due, per complessivi 8,2 km, disegnati tutti dallo specialista Alan Wilson) e agli altri servizi come la club house, le officine per le riparazioni e la messa a punto, la stazione di servizio, la custodia protetta delle auto di maggiore valore. Come extra sono previsti anche servizio di concierge, per rifornire in anticipo la dispensa e per organizzare le trasferte delle auto con bisarche o il trasporto degli ospiti in jet charter privato.

