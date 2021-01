SANT’AGATA BOLOGNESE – E otto: per l’ottavo anno consecutivo la Lamborghini si porta a casa il riconoscimento assegnato dal Top Employers Institute, ente che certifica le aziende con i più alti standard qualitativi in termini di gestione del capitale umano. Ossia il “Top Employer Italia 2021” che arriva per la sua cultura aziendale imperniata sulla centralità delle sue persone. “È proprio

Advertisements

Advertisements

nell’anno caratterizzato dalla pandemia – spiega infatti Umberto Tossini, Chief Human Capital Officer della casa del Toro – che questo riconoscimento assume ancora più valore. La nostra Azienda ha saputo reagire alle sfide aperte dal periodo di emergenza dando priorità assoluta alle sue persone e mettendo in campo azioni concrete con il massimo senso di responsabilità verso l’Azienda e il Paese. Investire costantemente nel benessere e nella crescita delle nostre persone ne alimenta la motivazione, che è alla base del raggiungimento degli obiettivi aziendali, condividendo così valori e prospettive”.

Il tutto in un contesto di oltre 1.800 dipendenti, cresciuti del 10% nel 2020 e del 70% negli ultimi 5 anni. Quindi con una grande crescita. Le motivazioni del premio? Diverese: dagli innovativi progetti già presenti a supporto della diversità, dell’inclusione, della parità genitoriale e parità retributiva tra dipendenti donne e uomini, a parità di qualifica e mansioni, l’Azienda, in collaborazione con le rappresentanze sindacali, ha introdotto nel 2020 nuovi programmi come risposta concreta al periodo di emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19. “Sono stati significativi gli investimenti in ambito digitale – spiegano poi alla Lamborghini – con l’avvio di un programma volto al mantenimento della relazione con l’Azienda e alla continuità del supporto formativo durante la fase di lockdown. Dall’iniziativa digitale “Fermarsi e Formarsi”, rubrica di consigli su come investire il tempo della quarantena tra corsi di formazione gratuiti e proposte di well-being, sono stati poi lanciati webinar con panel di esperti chiamati a supportare il benessere psicofisico dei dipendenti, fino alla costituzione della piattaforma e-learning “Lamborghini Learning Place”, spazio virtuale dedicato alla crescita delle competenze”.