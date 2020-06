Con una prima flotta di 150 mezzi e l’obiettivo di estendere l’area coperta, coinvolgendo anche i comuni della prima cintura, dopo Roma e Milano è arrivato anche a Torino Zig Zag Scooter Sharing che va così ad arricchire l’offerta in città di scooter elettrici in condivisione. I mezzi sono alimentati con un motore Bosch da 1,3 kW di potenza che consente di percorrere 70 km con una carica completa e con la funzione Carbon Footprint della App è possibile sapere quanti chilogrammi di CO2 sono stati risparmiati utilizzando un veicolo elettrico.

Per viaggiare in sicurezza, anche a fronte dell’emergenza Covid-19, sono stati fatti – ha spiegato il fondatore, Diego Rocca – “importanti investimenti, ad esempio per l’igienizzazione dei mezzi. Inoltre, oltre alle cuffie sottocasco nel baule abbiamo aggiunto guanti monouso e daremo vita a promozioni che includono anche la fornitura di un casco proprietario o di una cuffietta professionale proprietaria”. Per la sindaca Chiara Appendino “si aggiunge un altro tassello al modello di mobilità che costruiamo dal primo giorno, con un concetto di mobilità come servizio, di intermodalità, una mobilità sempre più condivisa e interconnessa e con mezzi alternativi all’auto”. Altro aspetto importante del servizio di scooter elettrici in sharing, evidenziato dall’assessora ai Trasporti Maria Lapietra, quello di una “modalità che libera non solo l’ambiente ma anche lo spazio, un tema ancora più importante in questo momento di emergenza sanitaria”. Lapietra ha annunciato che “nei prossimi mesi saranno realizzati stalli per la sosta suddivisi in 3 sezioni, uno per la micromobilità in sharing, uno per le due ruote sia in sharing che private e uno per le biciclette private”. Per l’arrivo a Torino di Zig Zag Scooter Sharing sono previste anche alcune agevolazioni, come 40 minuti gratuiti con il codice BOGIA40, dieci ore gratis dal primo luglio se si sottoscrive un contratto luce&gas Pulsee e un accordo con Trenitalia con sconti sull’acquisto dei voucher per lo sharing. “Per noi Torino è un investimento importante – ha concluso Diego Rocca -, questo è un primo test e ci saranno presto nuovi scooter, nuove funzionalità e nuovi servizi anche per le aziende. Siamo molto orgogliosi di aver attivato servizi di fleet sharing per delle aziende che possono integrare o sostituire la flotta aziendale con un servizio in sharing dedicato. E’ già attivo per alcuni clienti a Genova presto sarà a Milano e Roma, non vediamo l’ora di attivarlo anche a Torino”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram