ROMA – Dopo lo stop di due edizioni a causa della pandemia da Sars-CoV-2, il Geneva International Motor Show (Gims) è pronto per il rilancio in grande stile. Secondo gli organizzatori, il suo nuovo format renderà il Salone dell’auto di Ginevra, in programma dal 17 al 27 febbraio 2022, ancora più globale, più appassionante e più ricco di nuove esperienze rispetto alle precedenti edizioni. Non solo una vetrina per le ultime novità delle case automobilistiche ma una piattaforma articolata e orientata verso il futuro per trasformare la kermesse nell’appuntamento globale più influente per l’Industria automotive.

Per la prima volta il Gims 2022 offrirà un importante palcoscenico, sul quale prenderanno la parola rappresentanti di spicco con relazioni e keynote, mentre gli esperti potranno interagire rispondendo alle tante domande che caratterizzano presente e futuro del mondo dell’auto. A rafforzare l’offerta del programma della nuova edizione, saranno organizzati anche i cosiddetti “accelerator hubs”, colloqui meno formali con scambio di pareri in diretta tra partecipanti ed esperti, nonché attraverso networking. Tutti gli espositori potranno poi trasmettere le proprie presentazioni attraverso la piattaforma digitale del Gims che per la prima volta consentirà ad acquirenti e appassionati di auto di tutto il mondo di accedere virtualmente al salone ginevrino.

Inoltre saranno offerte più di 80 ore di contenuti accuratamente elaborati, che consentiranno agli utilizzatori di scoprire gli highlight dell’evento, accedere a temi e seguire i live-stream degli espositori. Insomma un format digitale innovativo che, secondo gli organizzatori, permetterà agli espositori e ai relatori di raggiungere quasi duecento Paesi del mondo. “Come noi tutti sappiamo, oggi il settore dell’auto è soggetto a trasformazioni più rapide rispetto al passato – ha sottolineato Sandro Mesquita, ceo del Gims – Con lo sviluppo della 91a edizione del Gims abbiamo ridefinito e rinnovato il concetto del tradizionale salone dell‘auto per gli anni a venire. Il Gims 2022 tiene soprattutto conto delle mutate abitudini delle persone nel confronto con i media, delle differenti decisioni sugli acquisti e sull‘offerta entertainment. Per noi è anche molto importante che il Gims rispecchi non solo il cambiamento, ma che lo promuova in modo attivo e lo renda più accessibile con l’introduzione del nostro palcoscenico, degli accelerator hubs e del networking”.

Da segnalare infine che l’attrattività dell’edizione 2022 della manifestazione sarà incrementata anche per i visitatori che potranno provare le ultime generazioni dei veicoli a basse emissioni su uno speciale tracciato allestito ad hoc.