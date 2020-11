Advertisements

– Una flotta di tre auto Toyota, di cui due Aygo e una Proace. È questo il contributo che Toyota e ALD Automotive, azienda di fleet management, hanno offerto alla Fondazione Antea e consegnato al presidente, Giuseppe Casale. Veicoli che assicureranno la mobilità dei volontari e degli operatori sanitari della non profit romana che dal 1987 a Roma garantisce quotidianamente assistenza gratuita domiciliare e in hospice a oltre 140 pazienti in fase avanzata di malattia. Allestite secondo le esigenze della Fondazione, le tre automobili permetteranno al personale specialistico diraggiungere i pazienti nella propria abitazione, garantendo la migliore qualità di vita possibile a pazienti e familiari.“Siamo molto felici di poter supportare la Fondazione Antea nello svolgimento della sua importantissima e delicata missione – spiega Alessandro Morganti, Sales Operations Director, di Toyota Motor Italia. “Ci sentiamo molto vicini ai valori promossi dalla Fondazione perché nella nostra visione il fattore umano è centrale e la nostra tecnologia è al servizio della persona, con l’obiettivo di contribuire alla creazione di una società inclusiva, nella quale non esistano barriere, dove ogni individuo possa affrontare qualunque sfida, superando i propri limiti grazie alla forza di volontà, alla determinazione e al coraggio.”“È straordinario poter contare sul sostegno di aziende così attente alla comunità e al sociale come Toyota e ALD Automotive che hanno dimostrato sensibilità e attenzione non comuni nell’affrontare il tema del fine vita” ha aggiunto Giuseppe Casale, Presidente della Fondazione Antea. “Ogni giorno siamo alla ricerca di nuove idee e strumenti per migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti e oggi ci è stato offerto un aiuto prezioso per ridurre la distanza con chi ha bisogno di noi.” (f.p.)