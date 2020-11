Advertisements

ROMA – Da sempre la sostenibilità ambientale è parte integrante della filosofia del gruppo Toyota. Proprio per questo motivo, la filiale italiana ha avviato un importante processo di efficientamento energetico presso la propria sede a Roma. L’iniziativa è parte integrante del piano strategico globale denominato “Toyota Environmental Challenge 20501”, annunciato nel 2015 dalla casa nipponica. “Nonostante le difficoltà di questomomento, abbiamo voluto con forza continuare ad investire nella sostenibilità ambientale della nostra sede – hanno detto alla Toyota – si tratta di una priorità assoluta per tutto il nostro gruppo, che abbiamo perseguito con diversi progetti sulle nostre facilities, coinvolgendo dei partners che condividono con noi valori e obiettivi comuni in termini di riduzione dell’impatto ambientale. La nostra ambizione ci spinge a proseguire questo percorso di efficientamento energetico ispirati dal nostro Environmental Challenge 2050”. Toyota Motor Italia ormai da tempo utilizza esclusivamente energia prodotta da fonti rinnovabili e questo nuovo investimento testimonia ulteriormente l’impegno del Gruppo per ridurre l’impatto di tutte le proprie attività sull’ambiente e contribuire concretamente alla realizzazione di una società più sostenibile.Il progetto del nuovo impianto fotovoltaico è stato curato dalla specialista Isomec , che si è occupata di effettuare anche i lavori di rifacimento della copertura sul tetto dell’edificio del magazzino ricambi e accessori. L’impianto fotovoltaico copre quasi interamente la superficie dell’edificio di circa 5.700 mq e l’inclinazione dei pannelli Sunpower Maxeon 3 390 watt, in silicio monocristallino ad altissima efficienza è stata studiata ad hoc per ottenere la maggior produzione complessiva di energia elettrica (circa 625.000 kWh/anno), per valore pari a più del 25% del fabbisogno annuale di energia elettrica dell’intera costruzione di Toyota Italia. Complessivamente sono stati installati 1.137 pannelli solari per una potenza complessiva di 443,43 kWp (kilowatt di picco) e le emissioni di CO2 che si prevede verranno ridotte sono pari a circa 254 tonnellate annuali. Da segnalare infine, che la Toyota Motor Italia ha ottenuto lo scorso anno il rinnovo della certificazione sul Sistema di Gestione Ambientale Uni En Iso 14001:2015, che possiede dal 2003 e che è stata estesa alla rete delle concessionarie Toyota e Lexus nel 2008. (m.r.)