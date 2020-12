ROMA – Dalla joint venture tra Toyota Motor Europe e la divisione Financial Services della casa giapponese nasce Kinto Europe. Il nuovo brand, che offrirà una gamma completa di servizi e prodotti per la mobilità nel Vecchio Continente, si stabilirà a Colonia, in Germania, e sarà operativo dal mese di aprile del prossimo anno. Kinto Europe sarà pronta a soddisfare le

nuove esigenze di mobilità intelligente e flessibile, offrendo servizi come gli abbonamenti auto, il car sharing, il car pooling e soluzioni multimodali su misura per le aziende, le organizzazioni, le città e i privati. “Non esiste una roadmap definita per ciò che stiamo proponendo – ha dichiarato Tom Fux, ceo di Kinto Europe – Stiamo formulando una strategia di lungo periodo basata sui punti di forza e sulle nostre unicità, differenziandoci dagli altri operatori del settore. Kinto , infatti, racchiude in un unico marchio un’ampia gamma di servizi di mobilità, che si pone l’ambizioso obiettivo di diventare il fornitore di mobilità scelto da tutte le tipologie di cliente”.

Il marchio Kinto è stato introdotto in Europa a gennaio 2020 e da allora è cresciuto costantemente e mira al coinvolgimento della rete dei concessionari Toyota europei che continueranno a svolgere un ruolo fondamentale. L’obiettivo della casa nipponica è quello di estendere la propria partnership con i concessionari, in modo da farli diventare fornitori di servizi di mobilità poiché Kinto gli permetterà di andare oltre le semplici attività di vendita e assistenza dei veicoli. Grazie a Kinto i dealer del marchio del sollevante potranno proporre ai clienti nuovi servizi di mobilità in grado di offrire la disponibilità dei veicolo desiderato, nel momento in cui ne hanno bisogno e per tutto il tempo necessario. (m.r.)