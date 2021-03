ROMA – La Toyota punta ancora sulle citycar. Le più piccole sul mercato. Dopo la nuova generazione di Yaris – appena premiata come Auto dell’Anno 2021 – e la Yaris Cross in arrivo entro fine anno, la casa giapponese produrrà un terzo modello basato sulla piattaforma GA-B destinato al segmento A, quello attualmente occupato dalla piccola Aygo. Lo conferma la casa nipponica spiegando

come il nuovo modello “confermerà il ruolo d’ingresso al brand e manterrà l’aspetto chiave di essere accessibile”.

In totale i tre modelli di questa famiglia dovrebbero permettere a Toyota di portare la produzione annuale di veicoli basati sulla piattaforma GA-B a oltre 500.000 unità in Europa. In questo modo non solo verrebbero sfruttate le potenzialità di una piattaforma a struttura modulare – che consente quindi di modificare passo, carreggiata e altezza da terra – ma anche garantite “le economie di scala che sono necessarie per assicurare l’elemento chiave dell’accessibilità” – ovvero un listino competitivo e dotazioni interessanti – che i clienti del segmento A richiedono.

Per questa nuova versione Toyota sembra escludere – sempre nel nome del contenimento dei listini – soluzioni motoristiche onerose come quelle ad ‘elevata elettrificazione’, mantenendosi in un trend che – si spiega – vede “il segmento A fortemente dominato da prodotti con motori a combustione interna”. Per la futura citycar, quindi, si preannuncia un motore tradizionale anche se verosimilmente, per il contenimento delle emissioni, sostenuto da una ibridizzazione leggera.