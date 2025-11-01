Luca, Giulia con il fedele amico a 4 zampe Cesare a bordo del loro Renault Captur Sport Edition MY 19 hanno dato vita ad un’avventura epica. 10282 chilometri in 28 giorni da Roma a Capo Nord, il punto più settentrionale d’Europa raggiungibile su strada, trasformando un sogno in realtà.

«Non volevamo un semplice viaggio, ma un’esperienza che ci cambiasse dentro», racconta Luca con entusiasmo. E così è stato. Attraversando Italia, Svizzera, Liechtenstein, Austria, Germania, Danimarca e Norvegia all’andata, e poi Finlandia, Svezia, di nuovo Danimarca, Germania, Francia e Svizzera al ritorno, Luca, Giulia e Cesare hanno percorso ben 10.282 km in 28 giorni! Lungi dal seguire le rotte convenzionali, hanno creato un itinerario personalizzato, privilegiando strade panoramiche e percorsi unici.

«La Trollstigen, la celebre strada panoramica che collega Åndalsnes e Valldal attraverso 11 stretti tornanti e una ripida pendenza, è stata un’emozione indescrivibile», ricorda Luca.

Ma l’avventura non si è risolta in paesaggi mozzafiato. Le condizioni climatiche avverse e i terreni impegnativi hanno messo alla prova Renault Captur, che ha risposto con affidabilità e sicurezza sorprendenti. «Abbiamo dormito in tenda quasi tutte le notti, ma quando il maltempo si faceva sentire, Captur diventava il nostro rifugio sicuro», spiega Luca.

Con un consumo medio di soli 4,9 l/100 km, nonostante fosse a pieno carico e dotato di box da tetto, Captur ha dimostrato un’efficienza eccezionale. «Non ci siamo mai preoccupati dei consumi, potendo così goderci appieno ogni momento», aggiunge Luca.

Il comfort e il piacere di guida sono stati altri elementi chiave di questo viaggio epico. «Le lunghe tappe quotidiane sono state piacevoli e rilassanti, permettendoci di arrivare a destinazione sempre freschi e riposati», conclude Luca.

L’avventura di Luca, Giulia con il meticcio Cesare a bordo del loro Renault Captur è una testimonianza di come la passione per i viaggi, unita alla giusta compagnia e a un’auto affidabile, possa trasformare un sogno in un’esperienza indimenticabile.