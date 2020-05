Scrambler 1200 Bond Edition, un’elegante edizione limitata (250 esemplari) per celebrare il sodalizio fra Triumph Motorcycles e l’agente segreto di Sua Maestà. La nuova Scrambler 1200 Bond Edition può essere ordinata da oggi e sarà disponibile al prezzo di euro 19.500 f.c.

Nel dicembre del 2019, Triumph ha annunciato una nuova partnership ufficiale con EON Productions e ha svelato la partecipazione di alcuni modelli Triumph alla venticinquesima pellicola della serie di film legata all’agente 007, “No Time To Die”.

Per celebrare questo sodalizio, Triumph Motorcycles ha deciso di realizzare la prima moto ufficialmente legata al mondo di James Bond.

La Scrambler 1200 Bond Edition si fa notare per i suo schema cromatico, molto british, ispirato alla saga di 007 e sarà prodotta in soli 250 esemplari in tutto il mondo.

La Bond Edition trae ispirazione dalle Scrambler 1200 utilizzate per alcune scene di stunt riding in No Time To Die, e oltre alle specifiche e alle prestazioni eccellenti della Triumph Scrambler 1200 XE si arricchisce di dettagli e particolari esclusivi.

La tiratura è limitata: ne verranno prodotte, infatti, soli 250 esemplari, ciascuno con targhetta numerata e Pacchetto speciale “Bond” alla consegna. Il motore è un bicilindrico da 90 CV a 7.400 giri e 110 Nm di coppia a 3.950 giri. Il sound unico della Scrambler è merito di un doppio scarico alto con collettori in acciaio inossidabile e un silenziatore Arrow con terminali in fibra di carbonio. Come per tutte le Bonneville dell’era moderna, il motore della Scrambler 1200 offre il meglio del look classico unito a tecnologie contemporanee, come il ride-by-wire e un sistema di raffreddamento a liquido opportunamente integrato, che assicura prestazioni superiori, meno consumi e un’attenzione in più per l’ambiente.

Un design da… film! Ispirata alle Scrambler 1200 utilizzate per alcune scene del film No Time To Die, la nuova Scrambler 1200 Bond Edition rappresenta la celebrazione di un’iconica partnership britannica. A rimarcare l’unicità di questo sodalizio, sfoggia un bellissimo schema colori Sapphire Black, uno stemma Triumph oversize sul serbatoio e una decalcomania in lamina di alluminio con filettatura color oro verniciata a mano. Altri particolari ispirati a James Bond includono: porta numero sullo scarico e finitura del pannello laterale inferiore con branding 007, sella in vera pelle di elevata qualità con logo ricamato e strumentazione TFT con esclusiva schermata di benvenuto “Bond”.

Da notare, inoltre, i dettagli total black, che includono: parafango posteriore, maniglione e paracoppa con finitura anodizzata nera, forcelle nere, fregi motore con dettagli oro, forcellone e copri pignone con finitura nera verniciata a polvere. A completare questa suite di particolari ispirati alla saga dell’agente segreto, la Bond Edition include dettagli unici ed esclusivi, fra cui: parafango anteriore alto con finitura anodizzata nera, luci fendinebbia con esclusiva cornice anodizzata nera, silenziatore Arrow con terminali in fibra di carbonio, serbatoio freni anteriore lavorato, regolatori della ruota posteriore neri e griglia del faro anteriore in acciaio inossidabile.

La moto monta sospensioni posteriori Öhlins a doppia molla completamente regolabili con serbatoio separato e una corsa ruota leader di categoria (250 mm). Un setup perfetto che assicura prestazioni entusiasmanti in fuoristrada e una distanza da terra ottimale.

La Bond Edition è inoltre dotata di pinze monoblocco radiali Brembo M50 di livello premium, pedane pieghevoli e regolabili, pneumatici tubeless e cerchio anteriore a raggi da 21″.

Per la guida, sono disponibili ben sei modalità, compresa quella Off-Road: Road, Rain, Off-Road, Sport e Rider della Bond Edition regolano la risposta dell’acceleratore e l’impostazione del controllo di trazione e dell’ABS in base alle preferenze e alle condizioni di guida.

A queste cinque modalità se ne aggiunge una sesta, Off-Road Pro, che offre un setup pensato per il fuoristrada e per un’esperienza di guida più Adventure. Questa modalità disinserisce ABS e controllo di trazione, e utilizza la mappatura Off-Road per l’acceleratore.

