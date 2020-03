L’amministrazione Trump ha cancellato gli ambiziosi standard del governo Obama sui consumi delle auto, aumentando i limiti di emissioni sino al 2026.

Una mossa che minera’ la lotta contro i cambiamenti climatici, avra’ conseguenze negative sullo smog e scoraggera’ la corsa delle case automobilistiche verso le auto elettriche e i veicoli meno inquinanti. Ma Donald Trump si e’ compiaciuto su Twitter: “Grandi notizie! Le famiglie americane ora saranno in grado di acquistare auto piu’ sicure, piu’ economiche e piu’ ecologiche con le nostre nuove regole di sicurezza sui veicoli”, ha scritto. “La mia proposta per le case automobilistiche politicamente corrette abbassera’ il prezzo medio di un’auto per i consumatori di oltre 3500 dollari”, ha aggiunto.

Proteste da parte dei dem e del mondo ambientalista.



My proposal to the politically correct Automobile Companies would lower the average price of a car to consumers by more than $3500, while at the same time making the cars substantially safer. Engines would run smoother. Positive impact on the environment! Foolish executives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2020

My Administration is helping U.S. auto workers by replacing the failed Obama Emissions Rule. Impossible to satisfy its Green New Deal Standard; Lots of unnecessary and expensive penalties to car buyers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2020

Great news! American families will now be able to buy safer, more affordable, and environmentally friendly cars with our new SAFE VEHICLES RULE. Get rid of those old, unsafe clunkers. Build better and safer American cars and create American jobs. Buy American! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2020

