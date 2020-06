Tuc, la società fondata e guidata da Ludovico Campana e Sergio Pininfarina, figlio di Andrea e nipote del noto designer di cui porta il nome, presenta il 25 giugno, in un’anteprima mondiale in live streaming, la versione pre-industrializzata di Tuc.technology – sviluppata sulla piattaforma elettrica Volkswagen Meb – che permette di personalizzare l’auto come una stanza vuota da arredare. I dati del computer id bordo viaggiano su fibra ottica e sono gestiti attraverso una piattaforma che consente di configurare il veicolo dal proprio smartphone attraverso un’app.

Tuc.technology è ora conforme per gli Oem e, nel corso dell’evento, sarà presentato il futuro dell’esperienza a bordo con i primi sviluppatori di componenti e servizi Tuc.

Tuc – incubata in I3P, incubatore d’imprese innovative del Politecnico di Torino – è stata esposta al Ces di Las Vegas nel padiglione Italia su invito del ministero dello sviluppo economico, nel 2019 è stata selezionata da Wired come startup da tenere sotto controllo e riconosciuta come una delle migliori 10 migliori startup italiane che innovano la mobilità, infine, il prototipo Tuc 1.0, è stato esposto al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino come simbolo della ridefinizione di veicolo.



