L’Intergruppo Parlamentare Amici dei Motori, in collaborazione con Città dei Motori (l’associazione dell’ANCI che raggruppa i Comuni rappresentativi del settore), ha presentato la proposta di legge bipartisan dal titolo “Disposizioni per promuovere lo sviluppo del turismo motoristico”.

L’obiettivo – illustrato nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati, alla presenza anche dell’Automotoclub Storico Italiano in ragione di uno specifico protocollo d’intesa – è quello di valorizzare i marchi e i luoghi del motorismo italiano conosciuti e apprezzati in tutto il mondo per favorire il rafforzamento dell’offerta turistica del nostro Paese.

I primi firmatari della proposta di legge, l’on. Stefano Vaccari (Pd) e il sen. Gianni Berrino (FdI), rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Intergruppo Parlamentare Amici dei Motori, accompagnati dall’on. Mauro D’Attis (FI, segretario), l’on. Andrea Dara (Lega) e il sen. Costanzo Della Porta (FdI) dell’Ufficio di Presidenza dell’Intergruppo Parlamentare.

Il Presidente di Città dei Motori e sindaco di Maranello, Luigi Zironi ha voluto porre l’attenzione su “Una proposta di legge che tocca temi fondamentali per un’offerta turistica nazionale e internazionale che punta sulle eccellenze del Made in Italy. Il nostro straordinario patrimonio motoristico, rafforzato dal dialogo con settori consolidati, come quelli legati all’enogastronomia, alla cultura, alle bellezze naturali e all’accoglienza, può diventare sempre più attrattivo e raggiungere gli obiettivi ambiziosi indicati”.

L’onorevole Vaccari ha ricordato che “I marchi del settore motoristico italiano sono conosciuti e apprezzati in tutto il mondo e sono parte fondamentale del Made in Italy e vi è la necessità di valorizzare questa peculiarità stringendo un rapporto più virtuoso e di rete con i luoghi e i territori che ospitano impianti e imprese, avendo a riferimento l’esigenza di uno sviluppo turistico che maggiormente offra servizi integrati tra accoglienza, cultura e tipicità locali”.

Per il senatore Berrino si tratta di “Una proposta innovativa nel panorama turistico italiano per attirare nelle Regioni italiane turisti stranieri e per movimentare ulteriormente il turismo interno”.

Il Presidente ASI, Alberto Scuro, ha infine sottolineato quanto “Il motorismo storico è recepito sempre di più come un’opportunità per l’Italia, perché è un patrimonio diffuso che dà vita a fenomeni turistici dal doppio valore. Viaggiare su un veicolo storico significa valorizzare i territori attraversati e generare un grande indotto economico. Un veicolo storico dà valore aggiunto come un’opera d’arte dinamica che tutti ammirano. Con il nostro settore ASI Turismo abbiamo avviato un approccio sistemico in grado di generare circuiti nuovi per valorizzare le vocazioni secondarie dei territori e per contenere il fenomeno dell’overtourism destagionalizzando i flussi. Gli eventi di caratura internazionale che si svolgono in Italia e le oltre tremila manifestazioni organizzate ogni anno dai Club Federati ASI richiamano la partecipazione di collezionisti provenienti dal mondo intero che, attraverso il veicolo storico, scoprono l’Italia e il suo patrimonio storico, artistico e culturale”.