Un tablet per migliorare la rilevazione degli incidenti stradali. iCam3D è dotato di un software di nuova generazione che permette alla polizia locale di esaminare la zona di un incidente “in pochi minuti ed estrarne una precisissima mappa in 3D”. Il vantaggio è che il dettaglio della ricostruzione è così elevato – affermano i costruttori – da rendere disponibile anche a posteriori una riproduzione fedelissima di tutta la scena e inoltre gli agenti devono sostare poco tempo per effettuare la rilevazione, riducendo così i possibili rischi per la loro incolumità. La produzione e la commercializzazione di iCam3D è stata avviata da Innovery spa, system integrator nel cyber security, grazie all’acquisizione della startup Imoì intorno a metà gennaio. Gli ordini al momento provengono principalmente dal nord Italia. iCam3D fornisce uno strumento in più alle forze dell’ordine – si sottolinea – in un momento in cui gli incidenti stradali tornano ad aumentare. Se i dati Istat del 2018 mostravano un lieve calo di sinistri (-1,5%), morti (-1,6%) e feriti (-1,7%), per i primi mesi del 2019 si è registrata una nuova crescita, con un tasso di mortalità del +1,3% rispetto al 2018. Un tema quello dell’incidentalità stradale che secondo le stime Istat vale l’1% del Pil nazionale.



