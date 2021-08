Il gentleman driver Fabio Barone va a caccia di un nuovo record. Il presidente del club Ferrari “Passione Rossa” già detentore di tre “Speed World Record” sulle strade più pericolose del pianeta, sabato 4 settembre alle ore 17, partirà dai Fori Imperiali di Roma per raggiungere Capo Nord, in Norvegia, in meno di 49 ore. Questo infatti è il tempo calcolato dalla virtual car di Google Maps per percorrere i 4.400 km che separano le due località. Barone sarà al volante della sua Ferrari F8 Tributo e si alternerà alla guida con il co-pilota Alessandro Tedino, mentre gli appassionati potranno seguire la sfida live in diretta dalle telecamere on board sulle piattaforme social di “Passione Rossa”, sotto il monitoraggio della Federazione italiana cronometristi, oppure sui maxi schermi allestiti al centro commerciale Porta di Roma, tra i partner dell’evento.

“L’idea è nata ispirandoci a un’impresa raccontata su una rivista storica della Fiat del lontano 1953 in cui quattro giovani audaci a bordo di una Balilla partirono da Roma e giunsero fino a Capo Nord, tornando nella Capitale dopo 45 giorni di viaggio. Per l’epoca, questo viaggio fu una vera e propria impresa – spiega Fabio Barone – Da qui l’idea di bissare l’iniziativa, declinandola con protagonisti del Terzo Millennio: riuscire a percorrere la distanza che la vettura virtuale di Google Maps afferma di coprire in 49 ore in un lasso di tempo inferiore mantenendo, ovviamente, i regolari limiti di velocità in ogni nazione. Siamo assolutamente pronti, ci siamo allenati duramente con sessioni di guida da oltre 1.500 km”.

Da segnalare che, per l’occasione, la Galleria di Porta di Roma si trasformerà in un piccolo museo dove sarà esposta, per la prima volta dopo il restauro, la splendida Fiat Balilla 508 del 1932 che nel 1953 fu utilizzata dai quattro giovani ragazzi protagonisti della spedizione a Capo Nord e in Lapponia. In bella mostra due Vespa Piaggio, simbolo del “Made in Italy”, anche loro interpreti di imprese importanti a Capo Nord nel 2014 per la promozione delle eccellenze del territorio Amerino (tutti i mezzi fanno parte del museo Scuderia Traguardo di Amelia), mentre al termine della nuova sfida sarà esposta la Ferrari F8 Tributo. Dopo la partenza dal cuore della Capitale, il “Barone rosso” attraverserà Austria, Germania, Svezia e Norvegia per raggiungere Nordkapp il 6 settembre tra le 16 e le 18, ora italiana.