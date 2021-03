ROMA – Sempre più ciclisti in Italia? Ecco allora un’app da non perdere. Si chiama Xtribe e permette di trovare prodotti e servizi disponibili (per la vendita, lo scambio o il noleggio a seconda dell’opzione scelta dal venditore) nelle immediate vicinanze. L’applicazione, grazie a un sistema di geolocalizzazione, individua chi e cosa sta vendendo, barattando o noleggiando e per mezzo di una chat interna è possibile entrare direttamente in contatto con il venditore e organizzarsi per un incontro, oppure recarsi nel punto vendita. Una funzione decisamente utile che permette alla persona interessata di andare a colpo sicuro nel negozio selezionato, sapendo che il prodotto che cerca è realmente disponibile.

“La bici è uno degli sport più amati e uno dei passatempo più praticati da milioni di italiani – spiega Mattia Sistigu, coo di Xtribe – Anche sulla nostra piattaforma, abbiamo riscontrato un aumento di ricerche di biciclette e servizi correlati, +21% rispetto al 2019. I motivi che hanno portato a questa crescita sono molteplici: l’emergenza sanitaria e la paura di utilizzare i mezzi pubblici hanno indubbiamente spinto all’acquisto di biciclette, agevolato sicuramente dal bonus stanziato dal Governo. Inoltre, gli italiani hanno rispolverato la passione e la voglia di pedalare all’aria aperta, un modo perfetto per praticare attività motoria in un’annata dove palestre, piscine e impianti sportivi sono, e sono stati, chiusi per lunghi periodi a causa della pandemia”.

L’app Xtribe offre una vasta scelta di prodotti dedicati alle bici come, ad esempio, “e-bike” “mountain bike”, “city bike”, “biciclette con le rotelle”, “seggioloni”, “carrelli per bambini”, “pezzi di ricambio” e “abbigliamento tecnico”, prodotti che possono essere acquistati (o barattati) tra utenti privati, e non mancano nemmeno i negozi specializzati nella vendita di prodotti ciclistici. Grazie a Xtribe è possibile fare affari senza doversi allontanare dal proprio quartiere di provenienza non solo grazie all’opzione della compravendita ma anche a quella del noleggio e baratto. “Ho deciso di incentivare il noleggio, inserendolo come “opzione di pagamento” dell’app, per favorire maggiormente gli affari – aggiunge Sistigu – Se un bene è troppo costoso, oppure necessario solo per una particolare occasione, sicuramente non si è particolarmente propensi all’acquisto: si pensi ad una e-bike per un weekend fuori porta o ad un carrello porta bambini per trasportare in sicurezza i propri figli durante una vacanza in bicicletta. Se, però, si ha la possibilità di noleggiare, le probabilità che la transazione vada a buon fine aumentano. E questo è un vantaggio anche per il venditore che rischierebbe di non trarre alcun profitto, se è disponibile solo a vendere.

L’incontro tra domanda e offerta assume nuovi connotati quando entrambe le parti sono sia venditori che compratori e possono procedere allo scambio dei rispettivi beni, si pensi ad esempio a biciclette o accessori per i bambini che vengono utilizzati per pochi anni. Il baratto in questi casi è la soluzione più semplice ed efficace perché, in un colpo solo, soddisfa entrambi gli attori”. Da segnalare infine che Xtribe, oltre ad acquisti e scambi, offre anche servizi con professionisti capaci di rimettere a nuovo le biciclette e la possibilità di trovare organizzatori di bike tour alla scoperta dei luoghi più insoliti della propria città, o luoghi incontaminati nel verde. (m.r.)

