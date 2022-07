L’estate è arrivata e l’auto è senza dubbio il mezzo che ci concede la libertà di muoverci in completa autonomia anche nelle vacanze estive, da passare in compagnia dei nostri familiari, del partner, con gli amici o anche da soli.

Se quest’anno si sta pianificando una bella vacanza in auto, ci sono accorgimenti pratici di cui è bene far tesoro per affrontare al meglio i lunghi viaggi e arrivare a destinazione in totale relax.

EasyPark, la tech company globale di digital parking, la cui omonima app per il pagamento della sosta è disponibile in 600 città italiane e in oltre 20 Paesi del mondo, ci consegna cinque semplici, ma utilissimi, consigli per vivere le vacanze in auto senza stress e con maggior serenità.

I cinque semplici consigli di Easy park

Innanzi tutto, prima di partire, è fondamentale controllare la pressione e l’usura degli pneumatici, oltre che il livello dei liquidi. Poi se si ha la possibilità di scegliere dove parcheggiare, è meglio optare per un posto all’ombra tenendo conto in anticipo della durata della sosta, per capire se l’auto sarà esposta o meno al sole. Il terzo consiglio è quello di posizionare sempre sul parabrezza una tendina parasole, in modo da ridurre la temperatura interna all’abitacolo, scongiurare colpi di calore e non compromettere le parti interne della vettura. Quarto punto, al momento di rientrare in auto e prima di accendere l’aria condizionata, aprire gli sportelli e i finestrini per far arieggiare l’abitacolo e ridurre la temperatura interna. Infine pulire con regolarità il parabrezza e la carrozzeria. In estate, spesso la resina degli alberi, gli insetti e la sporcizia si accumulano ed è bene intervenire appena possibile onde evitare di danneggiare l’auto.

<<Rammento con piacere agli automobilisti – dice Giuliano Caldo General Manager di EasyPark Italia (a dx nella foto)- che ci sono piccole accortezze da tener presente quando si viaggia e si posteggia d’estate. Con la nostra app gli automobilisti in Italia e all’estero possono davvero godersi il tempo libero come e quanto desiderano, attivando, prolungando, terminando e pagando la sosta comodamente dallo smartphone senza perdere tempo prezioso>>.

Due parole sul Gruppo EasyPark

