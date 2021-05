ROMA – Voglia di libertà, di indipendenza o più semplicemente per ridurre al minimo le possibilità di contagio da Covid-19, sta di fatto che per caravan e camper è un vero e proprio boom. Per rendersi conto del fenomeno basta osservare i dati di uno studio realizzato dall’Osservatorio del Turismo Outdoor di Human Company, in collaborazione con Thrends, specializzata in analisi e strategie nel settore tourism & hospitality, in cui è sottolineato che quest’estate tra 45 e i 49 milioni di viaggiatori, il 55% dei quali italiani, sceglieranno strutture all’aria aperta per le proprie vacanze in Italia e il camper sarà il mezzo principe per questo tipo di vacanza.

D’altronde le proposte non mancano davvero dal classico camper mansardato per le famiglie con i letti già pronti e la dinette (il modello più diffuso in Italia), al van compatto per muoversi in libertà fino ai grandi Motorhome che poco hanno da invidiare a una casa di lusso (anche nel prezzo). Un crescente interesse palpabile che troverà un sicuro riscontro in occasione della prossima edizione del salone del Camper di Parma, il maggiore per importanza a livello nazionale e il secondo in Europa, che si terrà a Fiere di Parma dall’11 al 19 settembre, e ha offerto qualche anticipazione con i webinar “Lontani dalla pazza folla: scenari del turismo itinerante 2021 e politiche attive”.

Un trend positivo che già da tempo è stato intuito da alcune regioni italiane che hanno intercettato con successo i flussi dei turisti in libertà organizzando delle specifiche offerte di accoglienza su misura. Così, nel corso dell’incontro online, Sergio Emidio Dini, assessore alle Attività Produttive e Turismo del Friuli Venezia Giulia, ha illustrato le iniziative messe in campo della sua regione che, in collaborazione con “La Strada dei Vini e dei Sapori”, e riuscito a mixare natura e cultura. Mentre Valeria Minghetti, chief senior ricercatrice del Ciset, ha sottolineato che il turismo in libertà ha radici storiche, ma che il contesto pandemico ne ha cambiato le prospettive e gli effetti si protrarranno anche nel corso dei prossimi anni, evidenziando poi presente e prospettive dell’intero comparto. Maurizio Davolio, presidente dell’Associazione italiana Turismo Responsabile, ha posto l’accento sulle valenze positive del camperismo, partendo dalle caratteristiche della nuova domanda turistica: green, sostenibile, personalizzabile.

E’ emerso inoltre che lo sviluppo del turismo itinerante non può prescindere dall’adeguamento delle strutture di accoglienza, mentre Maurizio Vianello, presidente della Federazione associazioni complessi turistico-ricettivi all’aria aperta, ha illustrato il paradigma di successo per i campeggi: spazio, sicurezza, libertà, oltre alle strategie per il recupero delle presenze e del fatturato per il prossimo biennio. Per Luigi Boschetti, presidente Promocamp, invece, il momento è cruciale per attrezzare i territori minori e le aree rurali all’accoglienza specifica secondo linee di indirizzo nazionali, in termini di caratteristiche delle strutture, servizi necessari e modalità di gestione. Riflettori puntati poi sulle nuove opportunità offerte alle aziende agricole. L’agricampeggio può diventare la sosta ideale del turista itinerante per l’autenticità delle esperienze e dei luoghi come ha detto Diego Scaramuzza, presidente di Terranostra, illustrando le potenzialità economiche per il mondo agricolo.

“A ognuno il suo Camper e per ogni camper tanti tipi di esperienze, destinazioni e funzioni diverse. Al Salone del Camper 2021 la gamma di veicoli presenti è davvero completa, con una esposizione di oltre 700 mezzi tra caravan e camper – ha concluso Gloria Oppici, brand manager del Salone del Camper Fiere di Parma – L’offerta è poi completata con tante proposte turistiche per scoprire nuovi luoghi e vivere il tempo libero nella natura”.

