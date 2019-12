Veejay Nakra, attuale responsabile delle vendite e del marketing, è stato nominato CEO della divisione auto del conglomerato indiano da 20,7 miliardi di dollari Mahindra & Mahindra. Questa posizione premia un manager che lavora da 25 anni nella stessa azienda e che ha scalato cariche di sempre maggiore importanza, forte di una eccellente preparazione con due lauree, la prima in ingegneria meccanica al Manipal Insitiute of Technology e la seconda al Narsee Monjee Insitutue of Management in marketing. La nomina di Nakra rientra in un vasto giro di poltrone alla Mahindra & Mahindra, che ha visto il ritiro di Rajan Wadhera dal ruolo di presidente del settore auto, la nomina di R. Velusamy a responsabile globale dello sviluppo automotive e di Vinod Sahay a chief purchase officer. Oltre alla divisione auto, Mahindra & Mahindra possiede i brand SsangYong, Automobili Pininfarina e BSA, oltre alle divisioni Aerospace, Financial Services, Systech, Tech, Lifespace e Ugine Steel.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram