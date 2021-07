ROMA – Quest’anno il gran premio di Gran Bretagna di F1 ha avuto un motivo di interesse in più. Subito dopo la prima gara di qualificazione sprint, il pubblico ha visto sfrecciare sul circuito di Silverstone la McLaren MP4-25A di Sir Lewis Hamilton vincitrice del Gp di Turchia 2010. L’evento si è svolto in occasione dell’asta della vettura organizzata da RM Sotheby’s in collaborazione con la Formula 1 e si è concluso con la vendita della vettura per la cifra record di 4.836.000 sterline. Nessuna auto di F1 di Lewis Hamilton era mai stata messa in vendita al pubblico, rendendo così l’asta un evento unico in un ambiente ancora più esclusivo come quello del circuito di Silverston, considerato un tempio della F1, in più davanti a circa 140.000 spettatori. La cifra raggiunta (le offerte sono state effettuale online, per telefono e sul posto) è seconda solo al precedente record di Sotheby’s per la Ferrari F2001 di Michael Schumacher del 2001, venduta per 5.449.607 di sterline nel 2017.

La monoposto del campionato mondiale è stata completamente preparata dal team Heritage della McLaren Racing, e ha effettuato i suoi giri dimostrativi con il supporto dei tecnici McLaren e Mercedes guidata dal collaudatore della McLaren, Rob Garofall, mentre l’asta è stata condotta da Oliver Barker presidente europeo di Sotheby’s, dal podio dei vincitori.

“Che incredibile esperienza è stata quella di condurre l’asta di questa favolosa auto in circostanze così straordinarie e uniche. Siamo profondamente grati all’intero team di Formula 1 che ha reso possibile la vendita dell’auto al Gran Premio di Gran Bretagna e nell’ambiente privilegiato del podio dei vincitori della F1 che ha ospitato così tante leggende dello sport. Sapevamo che questa era un’opportunità unica per un collezionista di acquisire un’auto da corsa estremamente importante, e credo che il risultato ne sia la prova”. (m.r.)