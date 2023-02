Continua la bella amicizia tra Loris Capirossi, celeberrimo pilota campione del mondo, ed Epoca Motors, l’officina di Trezzo D’Adda (Milano) in cui Denys Maiorino ed il suo team ridanno nuova vita solo e soltanto a Vespe d’epoca.

Dopo la divertenta intervista nel programma “Il Boss delle Vespe”, disponibile sul Canale YouTube di Epoca Motors (https://bit.ly/EpocaMotorsYT), Epoca Motors e Loris Capirossi hanno infatti deciso di creare la “Vespa Special Capirex”, ovvero una replica della Vespa personale di Loris, appena rimessa a punto presso l’officina di Denys Maiorino.

“La tiratura l’abbiamo limitata a soli dieci esemplari. Ben 8 sono stati venduti in appena 20 minuti dall’annuncio sui social”, racconta sorridendo Denys Maiorino. “In realtà volevamo realizzarne solo tre, ma le richieste erano troppe e abbiamo deciso di realizzarne qualcuno di più”.

Le ultime due Vespe, la numero 9 e la numero 10 saranno vendute al miglior offerente. Il colore è ovviamente rosso, con il numero 65 di Capirossi in bella evidenza. C’è, su ogni Vespa, la firma di Loris Capirossi, proprio sotto la targhetta.

“Con Loris è nata davvero una bella amicizia. Tra appassionati di Vespe ci capiamo e l’idea di poter realizzare pezzi unici regala emozione a tutti noi in officina e credo pure a chi può portarsi a casa una Vespa Special… ancora più speciale”, spiega Denys Maiorino raccontando quella che qualcosa di più di una semplice operazione commerciale.

Ma cosa monta la vespa creata da Epoca Motors e Loris Capirossi?

Cilindro Epoca 144 r

Albero LZ

Carter Sip

Accensione Sip

Cambio Benelli

Carburatore 39

Marmitta Epoca by Dexter

Frizione e campana Frt

Carterino frizione Epoca by Frt

Telaio rinforzato

Ammortizzatori Bitubo a gas

Cuffia, copriventola, nasello, copri faro post Carbon Italy

Cerchi tubless scomponibili

Fari Led ant e pos by Led Tech

Gomme Continental

Kit freno a disco Dexter

Pompa, leve e pinza 8.1

Ammortizzatore cavalletto Vm

Sella Epoca x Capirex 65