Dopo la consueta chiusura per la stagione invernale, è stato riaperto oggi al traffico il tratto di strada statale 26 compreso tra il bivio per località Les Suches (km 152,150) e il Colle del Piccolo San Bernardo, a La Thuile.

Vista l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, il Passo resta provvisoriamente chiuso, in entrata e in uscita. La strada si può quindi percorrere solo lungo il tracciato italiano, fino al confine con la Francia.

Erano stati riaperti al transito già la settimana scorsa circa cinque chilometri e mezzo di statale nella parte più a valle, tra Pont Serrand e il bivio per Les Suches, per consentire il ripristino del collegamento con la frazione di La Thuile.

Le attività di sgombero neve sono state avviate a inizio aprile e sono state condotte ininterrottamente dal personale specializzato tramite turbine fresaneve e lame dotate di dispositivo spargisale. I mezzi si sono aperti un varco sulla carreggiata attraverso accumuli di neve che hanno raggiunto, in alcuni punti, lo spessore di sei metri. Con il procedere delle attività di sgombero sono state anche reinstallate le barriere laterali e la segnaletica verticale, rimosse prima della chiusura e stoccate per evitarne il danneggiamento a causa di possibili valanghe.

La riapertura al transito della statale 27 ‘del Gran San Bernardo’, tra Saint-Rhémy-en-Bosses e il confine di Stato con la Svizzera, è prevista invece per lunedì primo giugno. Anche in questo caso la statale sarà regolarmente percorribile lungo tutta la tratta in territorio italiano fino al confine di Stato.

