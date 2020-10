Advertisements

Che il confine fra sogno e realtà sia vicino lo testimonia la quantità di iniziative, progetti e società, che in tutto il mondo si sono dedicati all’idea di un mezzo di trasporto ogni-spazio. Ci sono infatti già più di un centinaio di studi ad un livello più o meno avanzato e un impegno tanto diffuso ha il vantaggio di accelerare la marcia verso l’obiettivo e allo stesso tempo favorire una “selezione naturale” di quello che ha possibilità di funzionare e di quello, magari bellissimo, che però non funzionerà mai. Ilpanorama è comunque entusiasmante, tanto più che alla gara, oltre a fantasiose start-up nate per l’occasione, partecipano grandi nomi di entrambi i campi della mobilità: per fare qualche esempio Toyota e Hyundai fra i “terrestri” e Rolls-Royce e Airbus fra i “volanti”….