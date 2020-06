Una campagna di progresso sociale, in tv e sui quotidiani online, per dare fiducia agli italiani e indicare la mobilità quale motore della ripresa, è quella appena lanciata dall’Automobile Club d’Italia, con il patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Nei giorni in cui si sono, finalmente, riaperte le frontiere europee e si è accesa la ripartenza, Aci invita a liberare tutte le energie per far ripartire il Paese: obiettivo è quello di dar vita a una mobilità contemporanea e che guarda al prossimo futuro, che integra l’automobile con i nuovi mezzi di trasporto e con l’innovazione sostenibile. La scelta creativa è stata quella di raccontare in 45” l’evoluzione del Paese attraverso la mobilità, dai primi del ‘900 ad oggi. ”Con questa campagna, l’Aci parla a tutti gli italiani e manda un messaggio di sostegno e incoraggiamento a chi ogni giorno opera e si muove.’…Vieni via con me!’ è lo stimolo a una mobilità variegata, sostenibile, spensierata quanto essenziale per rilanciare l’Italia – dichiara Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci -la crisi Covid ha evidenziato la mobilità, ne ha esaltato la sua rilevanza irrinunciabile, messo in evidenza le criticità e ora ci costringe a guardare avanti. Adesso dobbiamo tutti ripartire con determinazione e Aci intende dare il suo contributo, proponendo soluzioni per la mobilità che affrontino e risolvano le criticità e accelerino i processi di trasformazione già avviati”.

