ROMA – “Ha il box auto?”: questa è di sicuro la domanda che nessun acquirente farà mai al venditore di una delle ville di Sylvan Rock, un lussuoso resort residenziale di 55 acri che nascerà nella Hudson Valley di New York. Già perché queste spettacolari residenze sono progettate direttamente dall’Aston Martin, in collaborazione con S3 Architecture di New York.

Advertisements

Sylvan Rock nascerà a circa 80 miglia a nord di New York City, vicino a Rhinebeck, e ovviamente i ricchi di mezzo mondo sono già in fila visto che la vendita delle prime ville è ufficialmente iniziata. Corpo centrale di dimensioni variabili, tre dependance per gli ospiti, piscina, casa sull’albero per i bambini e un grande giardino. Più ovviamente un garage per almeno 5 auto, che si raggiunge – estrema finezza per gli appassionati – dopo una bucolica strada di campagna realizzata apposta per (testuale) “godendosi le curve della strada”. Geniale.



Il prezzo? Da 7,7 milioni di dollari in su, con il progetto di realizzare 17 case ville entro il 2022, con le prime consegne previste per il prossimo anno. E nel prezzo è anche compreso un accessorio “dedicato”: la nuova DBX in allestimento speciale “Onyx Black”. Il tender perfetto per vivere a Sylvan Rock.

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram