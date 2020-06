Care For You è la nuova offerta Volkswagen per l’acquisto di un veicolo nuovo. La casa tedesca ha infatti presentato l’offerta basata sulla formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV) dedicata a tutti i modelli della sua gamma, salvo quelli esclusivamente elettrici, che include il rimborso delle prime tre rate, oltre alla manutenzione ordinaria e all’assicurazione per tutta la durata del contratto. L’offerta Care For You firmata Volkswagen è stata studiata anche per agevolare le necessità di mobilità individuale, da un lato con il rimborso dei primi tre canoni mensili, dall’altro garantendo maggiore sicurezza.

Per tutta la durata del contratto, sono infatti incluse la manutenzione ordinaria dell’auto scelta e un’assicurazione Volkswagen Financial Services. Questa prevede un’indennità di 100 Euro al giorno per un massimo di sette giorni in caso di ricovero ospedaliero da infortunio o malattia e, in aggiunta, un ulteriore importo di pari valore a titolo d’indennità da convalescenza. Attraverso l’adozione del programma finanziario, ad esempio, per una Volkswagen Polo 1.0 EVO 80 CV in allestimento Comfortline l’anticipo è di 2.600 Euro, mentre i canoni mensili pari a 159 Euro (TAN 5,99, TAEG 7,61). Per il City SUV T-Cross 1.0 TSI 95 CV Urban l’anticipo è di 4.000 Euro, i canoni mensili sono invece di 169 Euro (TAN 5,99, TAEG 7,44).

Per il crossover compatto T-Roc 1.0 TSI 115 CV Style l’anticipo è pari a 4.400 Euro, mentre i canoni mensili sono di 199 Euro (TAN 5,99, TAEG 7,21). Infine, l’offerta Care for You riservata alla nuova Golf 8 mild hybrid che, a fronte di 5.000 Euro di anticipo e canoni mensili da 279 Euro (TAN 5,99, TAEG 7,03), permette di avere la Golf 8 1.5 eTSI EVO ACT 150 CV DSG Life comprensiva di pacchetto gratuito di lancio, composto da navigatore Discover Pro da 10,25″, comandi vocali naturali Natural Voice Control e Wireless App-Connect. Con l’offerta Care for You, i primi tre canoni mensili della formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen verranno rimborsati entro una settimana dal loro pagamento.

