Nel 1988, il primo California basato sul VW Bus (T3) ha fatto il suo debutto mondiale al Salone del Camper che all’epoca si teneva ad Essen. Era disponibile su ordinazione nei due colori “bianco pastello” e “rosso marsala” e costava 39.900 marchi.

Esattamente dopo 35 anni e 260.000 veicoli costruiti, Volkswagen Veicoli Commerciali presenta ancora una volta un’anteprima mondiale al più grande evento del settore a Düsseldorf: il California Concept – uno sguardo al futuro della gamma dei modelli camperizzati. La versione di serie di questa nuova generazione di California sarà prodotta nello stabilimento tedesco Volkswagen Veicoli Commerciali di Hannover a partire dal 2024.

California Concept – completamente nuovo, ma sempre uguale

Per molti, i modelli California Beach, Coast e Ocean sono già l’emblema della libertà su ruote. Con il California Concept, Volkswagen Veicoli Commerciali offrirà a tutti i visitatori del Salone del Camper a Düsseldorf (25 agosto – 3 settembre 2023) uno sguardo verso il futuro del van camperizzato più iconico di tutti i tempi. Basato sul Multivan passo lungo, il California di domani è ancora una volta unico nella sua categoria.

Ulteriori idee innovative rafforzano anche il duplice concetto di un van che è ideale per l’uso quotidiano, ma che si trasforma anche in un camper adatto a qualsiasi avventura in pochissimo tempo. Del resto, non sono solo le eccezionali caratteristiche di guida del Multivan lanciato nel 2021 unite a 35 anni di esperienza a renderlo il Van ideale per i nostri tempi.

Per la prima volta, il California Concept offre anche i vantaggi della tecnologia ibrida plug-in per una flessibilità ancora maggiore e un notevole livello di comfort su strada. È potente, economico ed è sinonimo di mobilità orientata al futuro. Allo stesso tempo, la sua idoneità a percorrere lunghe distanze offre sicurezza quando si guida lontano dalle principali vie di traffico. Anche i vicini di campeggio potranno godersi la guida ibrida mentre il veicolo scivola silenziosamente davanti a loro. La concept car sarà presentata allo stand Volkswagen Veicoli Commerciali nel padiglione 16 (D52-01).

California – uno stile di vita

Il California è più di un semplice Van, è uno stile di vita, un ambasciatore della libertà. Nel corso di quattro generazioni, sono state vendute più di 260.000 unità di questo Van compatto. Oltre ad una tenda con altezza di quasi due metri, tutte le generazioni hanno un dettaglio importante in comune: il tetto apribile. Ed è per questo che in anteprima mondiale sarà esposto a Düsseldorf il California Concept con un tetto pop-up apribile.